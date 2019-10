Een beetje moederlijke trots voor Sifan, graag

Hoogspringer Douwe Amels won geen prijs op het WK atletiek. Sterker, hij kwam niet eens door de voorronde. Eindigde als kortje in de krant. Ook ik had waarschijnlijk geen aandacht aan hem besteed, als zijn moeder zich niet had geroerd.

Sijkie Amels schreef een briefje aan alle Nederlandse atleten die ook in de voorrondes gestrand waren en plaatste dat op Twitter.

“Jullie halen de voorpagina’s van de kranten niet en in de mixed zone kunnen de meesten van jullie gewoon doorlopen, denk ik. Maar jullie hebben net als Sifan en Dafne ook jarenlang getraind en van alles opzij gezet om je voor Doha te kwalificeren. Jullie zijn teruggekomen na blessures, je hebt jezelf soms aan je haren uit het moeras moeten trekken, gooit het bijltje er niet bij neer en gaat dóór. Geen finaleplaatsen, (nog) geen medailles en misschien heb je nog flink wat dagen en nachten of ­weken nodig om de teleurstelling voorbij te komen. Het levert niets op, maar mijn trots en bewondering hebben jullie!”

Ga toch weg met je goedbedoelde opmerkingen

Zo zijn moeders. Ik heb er zelf ook eentje. Ben je stikchagrijnig over je slechte prestatie, zegt je moeder: maar ik ben tóch trots op je. Jahaaaa, zeg je, terwijl je denkt: ga toch weg met je goedbedoelde opmerkingen. Moedertrots, zo oneindig dat het ergerlijk is.

Daar moet ik aan denken als ik ­Sifan Hassan ongenaakbaar naar haar tweede overwinningen op het WK zie snellen. Terwijl iedereen het heeft over haar coach ­Alberto Salazar, die in de dagen tussen haar twee afstanden voor vier jaar is geschorst wegens overtreding van de dopingregels, denk ik aan Sifans moeder.

Haar moeder en de rest van haar familie, waar ze geen contact meer mee heeft sinds ze op haar vijftiende uit Ethiopië vluchtte, of sinds ze in Nederland is begonnen met hardlopen – dat laat ­Sifan in interviews in het midden. Ze praat er liever niet over. Wel heeft ze verteld dat haar moeder haar levenswijze ten strengste afkeurt. Een goed moslima draagt een hoofddoek. En loopt zéker niet hard in weinig verhullende kleding. Sifan worstelt ermee. Nog steeds. Als een van de weinige atletes draagt ze een hemd dat haar buik bedekt.

Ja, Sifan zou zich duidelijker moeten uitspreken

Terwijl de hele wereld speculeert dat iemand die door zo’n coach getraind wordt zelf ook wel bijna doping gebruikt moet hebben, zie ik in haar solo naar de finish een vrouw die ook echt alleen is.

Met haar coach mag ze sinds zijn schorsing niet meer praten. Met de man die ze vertrouwt. De man met wie ze nog ruziede over meedoen aan de 5000 of de 1500 ­meter. De man met wie ze de hele dag door contact heeft, op toernooien als deze.

Ja, Sifan zou zich duidelijker moeten uitspreken. Afkeuren wat haar coach gedaan heeft, ook al wordt zij zelf nergens genoemd in het dikke rapport van de Amerikaanse antidopingautoriteit. ­Zeker, ze zou het niet gek moeten vinden dat mensen vragen stellen – maar er voor eens en voor altijd korte metten mee moeten maken.

Maar wie weet hoe dat in haar hoofd gaat? In het hoofd van een 26-jarige die al eens alles is kwijtgeraakt waar ze van houdt? Met wie viert ze nu haar twee wereldtitels? Niet met haar coach. Niet met haar familie. Niet met haar moeder.

Dan mag je dubbel wereldkampioen zijn en alle voorpagina’s vullen, maar dan ben je, denk ik, ­behoorlijk eenzaam. En hoop ik dat de brief van Douwes onvoorwaardelijk trotse moeder ook een beetje voor Sifan gelden mag.

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.

Lees ook:

De coach van Sifan Hassan is voor vier jaar geschorst voor het overtreden van dopingregels

In Salazars obsessieve zoektocht naar successen lijkt alles geoorloofd.

Met haar knappe dubbelwinst laat Hassan de wereld zien hoe clean ze is

Na goud op de 10.000 blies Sifan Hassan haar tegenstand weg in de finale van de 1500 meter op de WK in Doha. Het excelleren op beide afstanden, een hoogst ongebruikelijke combinatie, tekent haar veelzijdigheid als atleet.