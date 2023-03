Een andere rol voor Jumbo als sponsor van wielrenners: volgens het ‘PSV-model’?

Is het model van voetbalclub PSV ook de toekomst van de wieler- en schaatsploegen van Jumbo-Visma? Dat zou zomaar kunnen. Waar Philips vroeger de enige hoofd- en shirtsponsor was van PSV, werd vier jaar geleden een nieuwe constructie bedacht. Vijf grote bedrijven uit de regio werden gezamenlijk hoofdsponsor: Philips, ASML, VDL, High Tech Campus Eindhoven én Jumbo. Op het shirt van de spelers staat sindsdien Brainportregio Eindhoven.

Deze constructie, die de club veel minder afhankelijk maakt van één hoofdsponsor, werd bedacht en opgezet door Robert van der Wallen en Ton van Veen, prominente leden van de Raad van Commissarissen van PSV. Beide mannen zitten óók in de RVC van team Jumbo-Visma. Van Veen is lid van de directie van Jumbo.

Druk in overleg

De supermarktketen overweegt op dit moment of het de sportsponsoring van de grote ploegen in het schaatsen, wielrennen en Formule 1 rond Max Verstappen na 2024 nog voortzet. Het is niet zeker dat Jumbo stopt, maar de kans is groot dat de rol van het concern kleiner wordt. Het bedrijf, de andere sponsoren en het management van de sportploegen zijn druk in overleg over de toekomst. Een van de opties op tafel is het PSV-model.

Is dat een goede optie? Sportmarketeer Bob van Oosterhout zou navolging van het voorbeeld van PSV wel begrijpen. Waar Philips als grondlegger van PSV altijd belangrijk zal blijven – en nog met een logo op de mouw staat – kan Jumbo als ‘founder’ op eenzelfde manier aan de schaats- en wielerploeg verbonden blijven.

Je hele huisstijl verwerken

Maar, zegt Van Oosterhout: “De grote aantrekkingskracht van een sponsorobject in de wielersport is dat je je naam eraan kan koppelen, je je kleur eraan kan geven en je hele huisstijl erin kan verwerken. Bij PSV kan je wel een extra logo op het shirt zetten, maar niet de kleur van het shirt veranderen. Bij het wielrennen kan dat wel.”

De sportmarketeer denkt eerder dat een grote multinational de rol van Jumbo als sponsor zal overnemen. De mannenwielerploeg heeft zich, onder meer dankzij de winst van Jonas Vingegaard in de Tour de France en de dominantie in de klassiekers, ontwikkeld tot de best van de wereld.

Daar hangt een prijskaartje aan: de contracten zijn fors duurder geworden. De directie van het wielerteam, onder leiding van Merijn Zeeman, heeft de ambitie om het hoge niveau de komende jaren vast te houden. Dat betekent dat het budget verder zal moeten stijgen. Het is zeer de vraag of een bedrijf als Jumbo, dat alleen in Nederland winkels heeft en een paar in België, kan en wil meegaan in die groei.

Jumbo groeide door overnames uit tot de tweede supermarktketen van Nederland. Afgelopen jaar werd voor het eerst een omzet van meer dan 10 miljard euro gehaald, maar het marktaandeel liep wel iets terug: volgens onderzoeksbureau NielsenIQ bedroeg dat 21,5 procent tegen 37 procent voor Albert Heijn.

Witwaszaak

Bovendien, niet onbelangrijk, zijn de twee drijvende krachten achter de sportsponsoring bij Jumbo weg. Oprichter Karel van Eerd, een enorme sportliefhebber, overleed vorig jaar. En zijn zoon en topman Frits van Eerd is verdachte in een witwaszaak en moest zich om die reden terugtrekken.

Al met al is het dus niet vreemd dat Jumbo een pas op de plaats maakt, zegt Van Oosterhout. “Het is in sponsoring heel normaal dat dit gebeurt. Bij de wisseling van de wacht in de top van een bedrijf worden dit soort dingen altijd opnieuw bekeken.” De sportmarketeer voegt eraan toe: “Sportsponsoring door Jumbo is door de campagne rond het WK voetbal wat besmet geraakt. Met het reclamespotje met dansende bouwvakkers hebben ze zich vergaloppeerd.”

Wat de gevolgen zijn voor de wielerploegen met onder meer Wout van Aert en Marianne Vos en de schaatsploeg van Jac Orie met Jutta Leerdam is nog onduidelijk. Het voortbestaan ervan lijkt niet direct in het geding. In het wielrennen zorgt Jumbo voor minder dan een derde van het budget van de ploeg. Het overige deel komt van Visma en zes co-sponsoren. Bovendien vormt het verkopen van wielertenues van de ploeg, e-commerce, hospitality en het verkopen van ‘content’ (zoals voor de series op Amazone Prime en binnenkort op Netflix) inmiddels een aardige inkomstenbron.

Lees ook:

Jumbo-Visma als Raleigh 3.0? ‘Het is terecht als anderen bang zijn voor de sterkte van deze ploeg’

Dylan van Baarle won op imposante wijze de Omloop het Nieuwsblad, als vooruitgeschoven renner van een dominante Jumbo-Visma-ploeg. Na één voorjaarswedstrijd is duidelijk dat de Nederlandse ploeg de doelstelling om de klassiekerkern te versterken gaat halen.