Een aanvalletje, maar geen roze voor Kelderman in Giro

Woensdag dus nog niet. Aan het eind van de eerste bergetappe van de laatste Giro-week was er geen roze leiderstrui voor Wilco Kelderman. Het was wel een doel, maar uiteindelijk bleek de finish niet moeilijk genoeg om Joao Almeida te lossen. Het verschil tussen de twee bleef woensdag nog steeds zeventien seconden, omdat de favorieten elkaar bijna niet bestookten.

Er was op meer strijd gehoopt in de zeventiende Giro-etappe, zeker vanwege het uitdagende parcours. 203 kilometer lang, meer dan vijfduizend hoogtemeters en finish bergop op Madonna di Campiglio, daar waar Pantani in 1999 met een te hoog hematocriet uit de Giro werd gehaald. Kans één van drie voor Kelderman om bergop de seconden goed te maken.

Vooraf toonde Team-Sunweb-ploegleider Luke Roberts zich alleen realistisch. Hij zei dat zijn ploeg heus woensdag wel een poging zou doen voor de roze trui, maar dat het gezien de komende dagen belangrijk was om al energiesparend door de etappe te komen.

Het leidde tot een etappe waarin Kelderman zich vooral verscholen hield, terwijl het peloton over hellingen reed waar de sneeuw al in de weilanden lag. Een kopgroep kreeg ruimte, waarin Ben O’Conner de sterkste was.

Steekspel

Toch kwam er een aanval. Met zo’n zes kilometer te gaan voltrok zich een steekspel waarin door Kelderman en zijn ploeggenoten alle tactische foefjes werden uitgeprobeerd. Eerst probeerden ze zo hoog tempo te rijden dat Almeida niet kan volgen. Toen dat niet lukte, viel Jai Hindley aan, toch de nummer drie van het klassement. Kelderman sprong vervolgens naar Hindley toe, om zo samen met zijn ploeggenoot weg te rijden. Dat gedeelte was ‘vol gas’, zoals Kelderman na afloop zei.

Heel even kwam er een klein gaatje, maar Almeida liet zich uiteindelijk niet verrassen. De Portugees zei nog iets tegen Kelderman (die geen idee had wat tegen hem werd geroepen) en gebaarde dat zijn ploeggenoot Fausto Masnada op kop moest rijden. Daarna was de gewapende vrede getekend, in elk geval tot het eind van de etappe.

De Stelvio wierp zo woensdag een schaduw vooruit. Die beroemde klim wacht de renners donderdag, met daarna nog een slotklim naar Laghi di Cancano. Het lijkt de perfecte rit om het roze te pakken voor Kelderman, ook omdat twee grote klimmen uit de etappe van zaterdag zijn gehaald.

Zelf was Kelderman woensdagmiddag bij de NOS toch wat teleurgesteld. Hij had op meer gehoopt, maar het ‘was niet lastig genoeg’. Maar die verschillen komen nog, zegt hij. “Vergeet niet dat de Giro drie weken bezig is. Je staat elke dag zeven uur op en gaat laat naar bed. Dat werkt door.”

