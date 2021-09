Edson Álvarez, De Machine van Ajax, is altijd op zijn hoede

FC Groningen schoot zaterdagavond slechts een keer op doel bij Ajax (3-0). Ajacied Edson Álvarez verijdelde menig potentieel gevaar. ‘Ik vond hem fantastisch.’

Alsof zijn masker af gaat en de wapens worden neergelegd. Ajax-FC Groningen is zaterdagavond net afgelopen als Edson Álvarez, de Mexicaanse middenvelder van Ajax, zich liefdevol ontfermt over zijn dochtertje Valentina.

Het is een mooi beeld in de hoek van de Johan Cruijff Arena, waar Ajax dan net de koppositie in de eredivisie heeft verstevigd dankzij een soevereine zege op FC Groningen (3-0). Álvarez, maker van de openingstreffer, geeft zijn kroost een dikke kus en houdt haar innig vast. Op de plek waar hij even daarvoor nog verbeten duels uitvocht, verandert hij in een warme, vredelievende vader.

Een zorgeloze avond ligt opnieuw achter Álvarez. Want wie maakt Ajax nog wat binnen de landsgrenzen? Dertig voor, eentje tegen; het is het veelzeggende doelsaldo van Ajax na de zevende speelronde in de eredivisie, waarin de titelverdediger nu drie punten voorsprong heeft op eerste achtervolger Willem II, dat PSV klopte.

Het succes, een gevolg van de financiële voorsprong die Ajax heeft, kent uiteraard vele gezichten, maar de meest in het oog springende kracht tegen FC Groningen is toch wel Álvarez, die de meeste duels won bij Ajax (vijftien). Hij is de beste man van het veld, ook al wordt de Braziliaan Antony, maker van de fraaie 2-0, tot man van de wedstrijd verkozen.

‘Ik zie jongens soms heel relaxed over het veld lopen’

Zie Álvarez (23) er vanaf de eerste minuut invliegen tegen de Groningers. De Mexicaans international (45 caps) rent gaten dicht, pakt ballen af en zorgt ook offensief voor gevaar. De agressiviteit in zijn spel is ongekend. Zeker tijdens een avond waarop menig Ajax-supporter met de armen over elkaar in zijn stoeltje leunt en zich afvraagt hoeveel zijn club dit keer zal winnen. El Machin (De Machine) blijft vechten. Altijd weer.

Het zegt iets over Álvarez, die in de zomer van 2019 overkwam van het Mexicaanse Club América. Een niemendalletje, zoals er voor Ajax nog vele zullen volgen dit seizoen, komt in zijn vocabulaire niet voor. “Als we met 2-0 of 3-0 voor staan, dan zie ik jongens soms heel relaxed over het veld lopen”, zei hij vorig seizoen tegen deze krant. “Ik kan dat niet. Er is nog niets zeker, denk ik dan, we hebben nog niets gewonnen. Ik ben altijd op mijn hoede.”

Dat blijkt ook tegen FC Groningen. Het is ver in blessuretijd als de bezoekers invaller Irandust de diepte insturen. Even dreigt er gevaar voor Ajax. Totdat Álvarez, samen met de Argentijn Martinez, nietsontziend ingrijpen. FC Groningen hoeft zich geen illusies te maken. Het komt tot slechts een schot op doel in Amsterdam. “Defensief staat het hartstikke stabiel”, vindt Ajax-trainer Erik ten Hag. “We zijn ontzettend geconcentreerd en gedisciplineerd. We laten niets toe.”

‘Ik ben blij dat ik gebleven ben’

Ten Hag is vol lof over Álvarez. “Ik vond hem fantastisch”, zegt de Ajax-coach na afloop. “Hij heeft zo veel counters onderbroken. Zeker in de restverdediging en de omschakeling is hij zo waardevol voor deze ploeg. Hij is vele malen beter geworden. Dat heeft te maken met zijn oriëntatie, dat gaat steeds beter, maar zeker ook met zijn techniek.”

Het is moeilijk te bevatten dat Álvarez begin vorig seizoen niet speelde bij Ajax. Ten Hag gaf destijds de voorkeur aan anderen. Maar Álvarez verkopen? Dat niet. Valencia kreeg nul op het rekest, evenals Stade Rennes, dat afgelopen zomer nog twintig miljoen euro voor hem wilde neertellen. “Ik ben blij dat ik gebleven ben”, vertelt Álvarez na afloop in vrijetijdskleding. “Ik ben nog dezelfde jongen als voorheen, maar ik heb nu iets meer balans in mijn leven, omdat mijn familie nu hier is. Ik voel me een steeds betere voetballer. Daar werk ik hard aan, vooral ook aan het spel met de bal.”

Dinsdagavond wacht Besiktas, het tweede groepsduel in de Champions League. “Daar moeten we met vertrouwen ingaan”, meent Álvarez. Hij zal zijn masker weer opdoen en zijn wapens oppakken.

