Edgar Davids alleen assistent-bondscoach vanwege zijn huidskleur? Van Gaal reageert: ‘Onzin.’

Verbaasd. Dat zei bondscoach Louis van Gaal vrijdag te zijn. Over Ruud Gullit en meer specifiek: over de vraag hoe de oud-topvoetballer ‘vanuit zijn woning in Italië of Amsterdam-Zuid’ kon suggereren dat assistent-bondscoach Edgar Davids geen training gaf bij Oranje. Gullit, lid van een commissie die binnen de KNVB diversiteit moet bevorderen, zei deze week in tijdschrift Helden dat Davids alleen assistent bij Oranje is vanwege zijn donkere huidskleur. Gullit herinnerde zich hoe hij zelf ook in die positie zat en geen training gaf als assistent onder toenmalig bondscoach Dick Advocaat.

Davids is na een maand al de meest bediscussieerde assistent ooit van Oranje. Omdat zijn rol onduidelijk bleef, maar ook om zijn opvallende houding bij de afgelopen Nations League-wedstrijden. Eenmaal in beeld verroerde hij geen vin en keek hij strak voor zich uit, waardoor sommigen zich afvroegen of er een dubbelganger naast Van Gaal zat. Davids leek maar weinig betrokken te worden. Dat bracht Gullit tot de gedachtegang dat de KNVB Davids alleen vanwege zijn huidskleur had aangesteld als opvolger van Henk Fraser, zelf ook donker.

Logisch, vond de bondscoach

Het was reden voor Van Gaal om vrijdag een minutenlange monoloog af te steken, op de persconferentie voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen van zaterdag. Conclusie? “Onzin”. Gullit moest maar eens komen kijken in Zeist, want Davids verzorgde de afgelopen weken een aantal Italiaanse ‘droogoefeningen’. Anders dan Gullit, van wiens expertise Advocaat nooit gebruikmaakte, deed Van Gaal dat dus wel met die van Davids. Logisch, vond de bondscoach. “Edgar heeft jarenlang in Italië gespeeld en dus kon hij die training beter geven dan ik.”

Zeker nu de spelers na een slopend seizoen nog vier interlands in anderhalve week afwerken komen Davids’ droogtrainingen van pas, zei Van Gaal. Die zijn van lagere intensiteit, want de bondscoach wil zijn spelers minimaal belasten. Denzel Dumfries, die Van Gaal op de persconferentie vergezelde, is een van de weinigen die het seizoen nog niet in zijn benen voelt. Als speler van Internazionale werkt hij bijna dagelijks droogtrainingen af. “Ik hou het nog makkelijk vol, geen tekens van vermoeidheid.”

‘Dit systeem is jou toch ook op het lijf geschreven, Denzel!’

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Polen, zaterdagavond om 20.45 uur in de Kuip, hoefde Oranje ook niet op het scherp van de snede te trainen. Volgens Dumfries is het gewenste systeem voor het komende WK in Qatar alleen nog een kwestie van “finetunen” en “puntjes op de i zetten”. Van Gaal was lyrisch over de training van vrijdagochtend. En waar in het begin sommige spelers twijfelden over het 3-4-3-systeem en liever bij 4-3-3 bleven, heeft nu iedereen volgens Dumfries vertrouwen in het strijdplan. Van Gaal tegen Dumfries: “Dit systeem is jou toch ook op het lijf geschreven, Denzel! Je speelt het ook in Italië. Alleen moet je het nog effe beter spelen dan in Italië!”

Als het aan de onvermoeibare Dumfries ligt, laat hij dat zaterdag als basisspeler zien. Wie tegen Polen niet start, is Vincent Janssen. De spits van het Mexicaanse Monterrey, na vijf jaar terug bij Oranje, schoof vanwege zijn huwelijk later aan bij Oranje. Hij is nog niet fit en Van Gaal ziet voor hem eenzelfde route als voor Jerdy Schouten, die dinsdag tegen Wales debuteerde. “Hij gaat eerst op de tribune zitten. Hij mag in de kleedkamer komen om het proces te aanschouwen, zodat hij weet er hem allemaal te wachten staat.” Janssen speelt wel komende dinsdag, in de seizoensafsluiter tegen Wales.

Kalenders moeten volgepropt

Daarna kunnen de internationals eindelijk op vakantie. Of Oranje bij de Europese voetbalfederatie Uefa geen vuist kan maken voor minder belasting komend jaar? Dumfries ziet dat wel zitten, maar Van Gaal denkt weinig kans te maken. Ook omdat het belang van de spelers volgens hem maar weinig doordringt bij de Uefa. Kalenders moeten volgepropt. “Daar kunnen wij coaches en spelers niets aan doen. Dat is aan de politiek en de voetbalwereld. Voor de voetbalwereld hebben we Gijs de Jong (secretaris-generaal KNVB, red.) en voor de politiek Mark Rutte. Daar lukt het ook niet allemaal, en dan ben ik eufemistisch.”

