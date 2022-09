Echte mannen huilen niet

Misschien heeft Annemiek van Vleuten het wel nodig, die gebroken ellenboog. Ze laat haar verwachtingen varen en juist daardoor stijgt ze op het juiste moment boven zichzelf uit. Terwijl iedereen naar elkaar kijkt, let niemand nog op haar, totdat ze iets minder dan een kilometer voor de eindstreep over de kopgroep heen klapt. Trappen, zeg ik hardop tegen mijn scherm, trappen.

Ik voel adrenaline door mijn lijf gieren. Het begint bij mijn voeten en schiet via mijn rug naar mijn kruin. Er persen zich kleine druppeltjes door de poriën van mijn handpalmen en voetzolen, mijn T-shirt plakt aan mijn rug. Koud, ik heb het koud. Volhouden, Annemiek, volhouden, denk ik.

Een paar keer per jaar kijk ik zo naar sport. Bij het wereldrecord op de 10 kilometer van Nils van der Poel, toen hoogspringers Gianmarco Tamberi en Mutaz Essa Barshim besloten goud te delen op de Spelen, de zweefkopgoal van Van Persie. Als het onvoorstelbare gebeurt, wordt mijn ratio overtroefd door emotie. Eerst probeer ik mijn tranen nog te onderdrukken door mijn ademhaling te stokken, maar op den duur is de zuurstof op, branden mijn ogen en longen, geef ik eraan toe.

Ik kan me herinneren dat mijn vader me als kind tijdens wedstrijden van het Nederlands mannenvoetbalelftal de afstandsbediening toewierp en naar boven rende, twee treden per stap. Hij trok zich terug in het washok, de radio luid. Hij moest de confrontatie alleen aangaan, al wist hij dondersgoed dat hij ook daar zijn gevoel niet zou kunnen bedwingen. Na afloop kwam hij beneden om de herhaling te bekijken. Hij had zweetplekken in zijn shirt – zijn tranen zochten een andere uitweg.

Toen begreep ik nog niet waarom hij de kamer verliet op dat soort momenten, maar in de loop der jaren begrijp ik hem steeds beter. De schoonheid van een aanstaande overwinning is soms zo groot dat je er niet naar kan kijken, dat je bang bent dat het breekt als je blijft zitten, dat het mislukt. Als ik een belangrijke hockeywedstrijd speelde, ijsbeerde hij om het veld. Eerst stond hij naast de dug-out, dan weer achter het doel. Mijn vader had van zijn ouders geleerd om zijn emoties te verbergen. Huilen is niet voor mannen, zei mijn opa tegen hem. Sindsdien vlucht hij als een ontknoping nadert, achter zijn strijkplank ziet niemand hoe het hem vergaat.

De laatste 300 meter. Annemiek van Vleuten komt uit het zadel, verbeten gezicht. Ik voel een rilling, mijn armharen schieten rechtovereind. Het tintelt achter mijn ogen en in mijn neus. Het onvoorstelbare lijkt te gebeuren. Ik gluur door mijn wimpers, wil weglopen zoals mijn vader, maar blijf zitten. Ik houd mijn adem in, probeer het nog uit te stellen, maar verlies van mijn verstand. Mijn vader leerde me dat het niet nodig is je gevoelens te verhullen. ‘Echte mannen huilen’, zei hij dan. Al kan hij dat in mijn bijzijn zelf niet.