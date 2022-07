Dylan Groenewegen weet dat in de Tour ‘de val’ weer in de schijnwerpers komt

Wie in Kopenhagen naar Dylan Groenewegen kijkt, ziet een man die weer precies weet wat hij wil. Hij antwoordt rustig op vragen, handen op de rug, een klein beginnend snorretje op de bovenlip. Hij is terug in de Tour, waar hij in 2019 afscheid van nam. Daarna gebeurde er veel. Hij werd geschorst, na de zware val in Polen. En hij mag dan wel een getekende renner en een getekend persoon zijn, hij doet wel weer mee in de grootste wedstrijd die er is.

Groenewegen (28) is een gelukkig mens, zegt hij met blauwe pet op zijn hoofd tijdens het Critérium du Dauphiné, een voorbereidingswedstrijd op de Tour waar hij tijd heeft voor een interview. Zijn rentree in de Tour de France gloort dan nog aan de horizon, maar hij weet al dat hij mag rijden. Het doet hem goed.

De top van de sprinterselite

Toen Groenewegen drie jaar geleden de Tour uitreed, na een jaar waarin hij in de eerste etappe in Brussel een gele trui zag verdwijnen na een val, revanche nam in Chalon-sur-Saône en nog twee keer tweede werd achter Caleb Ewan, behoorde hij de top van de sprinterselite. Iets wat Groenewegen zelf ook voelde en waar hij naar leefde. De bravoure spatte van hem af.

Daarna veranderde alles, zeker na de val in Katowice, waar de weg naar beneden liep en Groenewegen in een opwelling zijn arm uitstak. Het terugkomen na zijn schorsing van negen maanden viel zwaar. Niet alleen fysiek, juist ook mentaal. Bij Jumbo-Visma behaalde hij vorig jaar nog drie zeges, waaronder twee in de Ronde van Wallonië en een in de Ronde van Denemarken. Maar lekker in zijn vel zat hij niet meer, zegt hij.

Team BikeExchange-Jayco bood hem eind vorig jaar een nieuwe kans en belangrijker: een plek in de Tour-ploeg. Dat was bij Jumbo-Visma niet meer mogelijk, omdat het Nederlandse team het algemeen klassement in de Tour wil winnen en daarvoor vooral het sterkste team rond Primoz Roglic naar Frankrijk stuurt.

Dylan Groenewegen bij de presentatie van de ploegen voor deze Tour, woensdag in Kopenhagen. Beeld Belga

Het voelt bij BikeExchange-Jayco als een ‘familie’, zegt hij, ook al moest hij in het begin wennen aan het overal en altijd Engels praten. Hij is ‘gewoon een sprinter die sprints moet winnen’. “Misschien is dat wel het verschil met Jumbo-Visma. Daar ging het meer over de prestaties, al had ik bijvoorbeeld met Merijn (Zeeman, sportief manager, red.) ook persoonlijke gesprekken. Maar hier is familie heel belangrijk. De renners hier praten heel veel met elkaar, maar zeker over het gezin. Zij willen hen er altijd bij betrekken. Dat vind ik wel fijn.”

Privé niet de beste periode

Bovendien kan hij wielrenner zijn in hoofdstuk twee, zoals hij het noemt. Met nieuwe gezichten, een nieuw management en nieuwe doelen. Met vertrouwen vanuit de ploeg, ook als het minder goed gaat, zoals in de periode nadat hij hard was gevallen en de sprinttrein door covid-besmettingen uiteenviel. En dat is toch belangrijk, zeker omdat Groenewegen privé eveneens niet de beste periode had.

Afgelopen jaar werd zijn zoontje te vroeg geboren en verloor hij zijn opa, de man die hem als fietsenmaker de eerste kneepjes van het racefiets maken leerde. Dat is misschien nog wel belangrijker geweest, onderbreekt hij. “Iedereen heeft het over Polen, maar juist die persoonlijke situatie deed mij veel. De nasleep van de geboorte en het overlijden van opa. Daar heb ik echt lang last van gehad.”

Eigenlijk is er niet echt een datum te plakken op het moment wanneer hij merkte dat het echt weer goed ging, zegt hij. Het peloton veranderde niet, hij wel, na de val twee jaar geleden. Terwijl andere sprinters ‘gewoon’ doorreden, kneep Groenewegen naar eigen zeggen sneller in de remmen. ‘Mentale schade’ is de term die hij gebruikt. “Ik heb het er veel met mijn nieuwe ploeggenoot Luka Mezgec over gehad. Hij zei mij ook vooral te kijken naar sprints van vroeger. Daar heb ik veel aan gehad om weer vertrouwen te krijgen.”

Verhalen krijgen een extra lading

Als hij nu naar zichzelf kijkt in de sprint, ziet hij weer een sprinter die als vanouds rijdt, zegt hij. De wattages zijn beter dan in 2019. “Ik zit op het hoogste niveau. Dan wil ik sprinten tegen de besten. En hoe mooi is het dat we in de Tour een sprint gaan zien waar twee Nederlanders tussen die besten zitten: ik en Fabio.”

Ze reden dit jaar al tegen elkaar in de Ronde van Hongarije, vorige maand. En vorig jaar ook al in de Ronde van Wallonië. Het is normaal, inmiddels. Maar Groenewegen weet ook wel dat juist in de grootste wedstrijd ter wereld, waar de druk het hoogst is en alle pedaalslagen minutieus worden geanalyseerd, dat dáár de verhalen rond het duo met zo'n verleden een extra lading krijgen.

Groenewegen snapt het, zegt hij. “Klopt, ik weet hoe het werkt. Er rijden twee Nederlanders op het hoogste podium tegen elkaar. Dat wordt sowieso uitgelicht. Maar ik heb daar geen moeite mee. Het is voor mij een afgesloten hoofdstuk. Als mensen erover willen beginnen, moeten ze dat zeker doen. Het verhaal blijft hetzelfde, en ik heb het vaak genoeg verteld. Misschien is het makkelijker als men het kopieert, zoals vaak gebeurt.”

Podium-of-jodium-sprinter

Het zijn die opmerkingen die Groenewegen zijn rauwe randje geven. Hij is de ‘podium-of-jodium-sprinter’, al heeft hij die slogan al jaren niet meer gebruikt. Toen hij eind mei in Hongarije een massasprint won, legde hij bijna provocerend een vinger op de mond. Voor wie, waarom? Hij doet er geheimzinnig over. “Ik hou er niet van als er onzin wordt verteld. Zij voor wie dat gebaar was, weten wel waarom. Verder is dat niet iets voor journalisten.”

Nee, hij wil het hebben over winnen. Daar vindt hij zich inmiddels weer goed genoeg voor. In de Tour krijgt hij meerdere kansen op ritzeges. Zaterdag en zondag in Denemarken zijn twee ‘vanzelfsprekende’. Ook in Parijs wordt waarschijnlijk gesprint. Maar verder? Zelf ziet Groenewegen vijf mogelijkheden. “Vijf is genoeg, toch?”

