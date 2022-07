Dylan Groenewegen viert zege in Tour de France: ‘Dit is ontlading, na alles wat is gebeurd’

In kleermakerszit zit Dylan Groenewegen op een weg in het Deense Sønderborg. Hij heeft de handen voor de ogen geslagen, terwijl hij wacht op bevestiging. Heeft hij de derde etappe in de Tour gewonnen, of was het net niet? Pas als de teamgenoten als een dolle in een groepsknuffel verdwijnen, staat hij op en viert hij feest. Hij heeft gewonnen, voor Wout van Aert en Jasper Philipsen.

Er volgen tranen. De overwinning betekent veel. Zeker na wat er ook met hem allemaal gebeurde. Groenewegen (29) is, net als Fabio Jakobsen, voor altijd verbonden met de crash in Polen. Nadien kwam veel over hem heen, zeker nadat duidelijk werd dat hij een grote fout had gemaakt. Hij werd negen maanden geschorst, en bovendien kreeg hij bedreigingen. Het was zelfs zo erg met de reacties, dat hij een tijd politiebegeleiding kreeg. Als er op een lege weg ineens een auto achter hem verscheen, had hij een schrikreactie.

Sprinttrein opgezet

Pas heel langzaam sleet dat gevoel en kon hij weer denken aan datgene wat hij daarvoor altijd deed: wielrennen. Hij maakte vorig jaar af bij Jumbo-Visma, maar ging daarna naar het Australische BikeExchange, voor een nieuwe start. Een nieuw hoofdstuk in zijn wielerleven. Speciaal voor hem werd een sprinttrein opgezet. Met maar één doel: winnen in de Tour de France.

Zaterdag was het nog helemaal misgegaan, door eigen fouten. Hij baalde enorm, trok zich terug in zichzelf. Hij wilde laten zien dat hij de snelste sprinter is. De achtste plaats stond hem niet, vond hij. Bij de ploeg hadden ze zijn frustratie door. Groenewegen was zondag een stuk scherper.

En zo was het in de etappe naar Sønderborg wel raak. Groenewegen was nog betrokken bij een crash in de laatste negen kilometer, maar wist al improviserend terug te komen. Ploeggenoot Amund Grondahl Jansen bracht hem in volle sprint naar de laatste bocht op 800 meter voor de finish. Fabio Jakobsen maakte daar de fout te hard te gaan, waardoor hij moest remmen en uiteindelijk vijfde werd. Groenewegen moest het in die laatste rechte lijn zelf uitzoeken. Hij volgde, in het spoor van de concurrentie, en kwam uiteindelijk vrij. Met minder dan een fietsband verschil won hij van Van Aert.

Omhelzing tussen twee mensen

De vreugde die vrijkwam kwam van diep, zeker toen hij vader Gerrie in het oog kreeg, die in zijn woorden normaal drie weken lang als een spook in de achtergrond blijft, maar nu vol emotie over de hekken klom om zijn zoon te vinden. Wat volgde was een omhelzing tussen twee mensen die wisten hoe zwaar het de afgelopen twee jaar was. Vader Gerrie: “Dit is ontlading, zeker na alles wat er is gebeurd. Ik ben heel trots. Dylan heeft hier zo naar toegeleefd. En nu? Het is klaar nu. Het is goed. We zijn tevreden.”

Groenewegen zelf was een uur na zijn zege alweer een stuk rustiger. De tranen waren weg. “Elke zege heeft een verhaal, maar na alles wat er is gebeurd, betekent het voor mij veel dat ik terug ben. Net als het veel betekent dat het team mij de kans geeft.”

De zege zal Groenewegen rust geven, verwacht Grondahl Jansen, nog voor hij voor zijn werk de complimenten van Groenewegen in ontvangst zou nemen: “Vooral rust voor zichzelf. De druk is eraf. Het was niet makkelijk om sprinter te zijn. Er wordt al snel naar hem gekeken. Hij was al lang weer heel snel, maar nu is hij echt terug.”

Op het hoogste podium tegen elkaar

De twee Nederlanders van Polen stonden zo een dag na elkaar op het erepodium van de grootste wedstrijd ter wereld. Nog steeds gaat het op persoonlijk vlak niet goed tussen de twee, maar Groenewegen heeft respect voor de sportman Jakobsen, zei hij. “En het is heel mooi dat er nu twee Nederlanders op het hoogste podium tegen elkaar strijden.”

Grondahl Jansen had nooit getwijfeld: “Ik zag al in de Ronde van Hongarije vorige maand hoe snel Dylan is, toen hij Fabio op meerdere fietslengtes zette. En Jakobsen is geen klein rennertje, hè. Ik denk dat er nu twee sprinters de snelsten zijn. Dylan en Fabio.”

