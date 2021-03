Dusan Tadic neemt Ajax ook tegen FC Groningen bij de hand

Amsterdam

Bij een 2-0 stand met geen vuiltje aan de lucht voor Ajax gaf Dusan Tadic een pass die door David Neres niet werd begrepen. Een ijzige kreet van onbegrip galmde door de lege Johan Cruijff Arena, waarbij de Serviër zich tegen de grasmat stortte.

Het tafereel was tekenend voor de gedrevenheid van Tadic, en die van Ajax momenteel. Aan de hand van de aanvoerder werd ook het stugge FC Groningen vrij eenvoudig verslagen. Bij de eerste treffer, van Gravenberch al na vijf minuten, gaf Tadic de assist. Bij de 2-0 na rust bood hij met een perfecte dieptepass Neres een vrije doortocht; Haller rondde af. Een kwartier voor tijd schoot Tadic een strafschop tegen de lat maar de Var had gezien dat Suslov te vroeg was ingelopen. De herkansing liet de Serviër niet glippen.

Daarmee liep de teller van Tadic dit seizoen in de eredivisie op tot twaalf doelpunten en elf assists. “Dusan speelde een heel goede wedstrijd”, vond coach Erik ten Hag.

Met de 3-1 overwinning - invaller El Messaoudi scoorde in de slotfase tegen - nam Ajax revanche voor de 1-0 nederlaag begin oktober in de Euroborg. Sindsdien liep de ploeg van Ten Hag op nationaal niveau amper nog uit de rails, op de uitglijder in december tegen FC Twente na. Omdat de concurrentie het na de winterstop liet liggen, en Ajax zelf in 2021 dertien keer won en twee keer gelijkspeelde tegen PSV, ligt de 35ste landstitel in het verschiet.

Het weerzien met Groningen was treffend voor de gegroeide stabiliteit van Ajax. Dat zit volgens Ten Hag in de discipline om de tactische opdrachten uit te voeren. Daardoor was Ajax gisteren beter in staat met de felle weerstand van Groningen om te gaan. “Dat is ook een mentaal verhaal. De weerbaarheid is gegroeid. Aan het kweken van hongerigheid hebben we hard gewerkt.”

Het aandeel daarin van Martinez en Alvarez is niet gering. Ze brengen volgens Ten Hag ‘spirit en overlevingsdrang’. Hij had de Argentijn en de Mexicaan gisteren in het hart van de defensie geposteerd. “We hadden achterin moordenaars nodig.” Ten Hag lijkt zo telkens vrij probleemloos te kunnen schuiven in zijn opstelling. Hij was daartoe ook gedwongen omdat Blind niet fit genoeg was; voor het eerste duel met Young Boys donderdag in de Europa League is hij een vraagteken. Kudus had gisteren een basisplaats als offensieve middenvelder en op de rechterflank kreeg Neres de voorkeur boven Antony.

Onderlinge concurrentie houdt de boel scherp. Ten Hag: “Het gaat niet om één persoon. Het maakt niet uit welke elf er op het veld staan, het gaat erom dat we winnen.” De Ajax-coach heeft door zijn brede selectie ook de luxe om te kunnen variëren. Het is een van de redenen voor de huidige dominantie in deze competitie. “Concurrentie is de essentie van topsport”, zei Ten Hag.

Ajax kon zichzelf tegen Groningen alleen verwijten dat het niet eerder afstand nam in de score. Kansen waren er genoeg. Zowel bij een vrije kopkans van Martinez als bij de inzet van Klaassen was Tadic de aangever. Groningen, dat spits Strand Larsen miste, had aanvallend weinig tegenin te brengen. Al waren twee reflexen van Stekelenburg nodig om El Hankouri voor rust en Suslov na rust van scoren af te houden. De 38-jarige Ajax-doelman lijkt de vacature Onana redelijk probleemloos opgevuld te hebben. “Ik ben 38 ja, maar ik voel me een stuk jonger”, zei Stekelenburg na afloop. “En ik zie er trouwens ook een stuk jonger uit.”

