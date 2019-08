Dumoulin verlaat team Sunweb voor Jumbo-Visma

Dumoulin had nog een contract voor twee jaar bij Team Sunweb, maar dat is in overleg ontbonden. In een video verwelkomde Jumbo-Visma de nieuwe kopman vanochtend. “Welkom Tom, niet tegen elkaar, maar samen strijden we voor onze droom.”

Na anderhalve maand komt er zo een einde aan een periode waarin er twijfels waren over de situatie tussen Dumoulin en zijn ploeg. Toen meldde het AD voor het eerst dat Dumoulin weg zou willen bij de ploeg waar hij acht jaar zat.

Open is Dumoulin (28) niet over wat er in zijn optiek uiteindelijk bij Team Sunweb allemaal misliep. Wel zei hij in een interview met de NOS dat er meningsverschillen waren en dat er sprake was van wrijving. Van Dumoulin is bekend dat hij af en toe flink kon botsen met de teamleiding van het team dat bekendstaat om het volgen van protocollen, maar dat die meningsverschillen er ook voor zorgden dat hij kon uitgroeien tot een Girowinnaar.

Bij Team Sunweb ontpopte Dumoulin zich allereerst als tijdrijder. Later legde hij zich ook toe op het rondewerk. Hij won drie etappes in de Tour de France, vier in de Ronde van Italië en twee in de Vuelta. In die laatste twee rondes droeg hij dagenlang de leiderstrui. Op de Olympische Spelen werd hij tweede in de tijdrit, in 2017 werd hij eindwinnaar in de Giro. In september van dat jaar werd hij bovendien wereldkampioen tijdrijden. Vorig jaar mocht hij mee op het podium van de Tour, toen hij tweede werd achter Geraint Thomas.

Ernstige knie-blessure

Dit jaar viel Dumoulins seizoen in duigen toen hij bij een val in de vierde etappe van de Giro zijn knie ernstig blesseerde, maar ook daarvoor was hij zichtbaar geïrriteerder. Het liep niet zo lekker meer. Wat de knelpunten waren laat de renner in het midden.

Toen hij de Tour miste door diezelfde knie (hij draaide op weg naar een laatste trainingskamp mentaal geknakt om op de Franse snelweg), ging hij thuis nadenken. Toen merkte hij dat hij een nieuwe omgeving verfrissend zou vinden. Nadat hij die wens uitsprak, verslechterde de verhouding met de ploegleiding, die de renner nog aan zijn doorlopende contract wilden houden. Bij de NOS zei Dumoulin: “Het zijn geen leuke gesprekken geweest. Dat wordt uiteindelijk een zakelijk verhaal. Mijn manager zegt altijd: als je beide ontevreden bent over de deal, heb je een goede deal. Daar wil ik het bij laten.”

Hoe nu verder?

Dumoulin komt voor Team Sunweb niet meer in actie. Zijn seizoen is na een tweede knie-operatie voorbij, zo meldde hij in hetzelfde interview. Een pees is ingesneden, er is vuil uitgehaald en de pees is dichtgenaaid. Dumoulin, met een iets langer baardje dan normaal, kan nu slechts minimaal fietsen. Bondscoach Koos Moerenhout kreeg al een telefoontje: het WK is geen doel meer voor de Limburger. “Maar niemand heeft tegen mij gezegd dat het niet goed komt.”

Voor volgend jaar zijn de plannen nog niet ingetekend. Dumoulin komt in ieder geval binnen in een ploeg waar Steven Kruijswijk en Primoz Roglic al absolute kopmannen zijn voor de grote rondes. Hoe de rolverdeling gaat zijn, is een luxeprobleem voor de ploegleiding binnen Jumbo-Visma, dat sowieso al bezig is met het beste seizoen van de ploeg. Aannemelijk is wel dat de Nederlandse ploeg graag met een Nederlander de Tour wil winnen.

Dumoulin heeft in ieder geval de mogelijkheid om aan de slag te gaan bij een team dat sterk is in de breedte, vooroploopt op het gebied van voeding en met fietsenleverancier Bianchi een van de beste tijdritfietsen heeft. “Natuurlijk is het gras niet altijd groener dan bij Sunweb”, liet hij optekenen in een officieel persbericht van Team Sunweb. Maar deze voorwaarden moeten hem zeker een zetje richting Jumbo-Visma hebben gegeven.

