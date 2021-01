Dumoulin stopt voor onbepaalde tijd met wielrennen. ‘Het is tijd om na te denken’

Alsof er een rugzak met honderd kilo van zijn rug is gevallen, zo voelde het zaterdagochtend voor Tom Dumoulin (30). Een avond eerder had hij, in overleg met de ploegleiding van Jumbo-Visma, een definitief besluit genomen. Hij stopt voorlopig met wielrennen. In principe voor onbepaalde tijd, al liet hij zelf ook weten misschien over twee maanden weer te fietsen.

In de tussentijd neemt hij tijd vrij om na te denken, vertelde hij in een video die zaterdag online kwam. “Het wordt tijd voor mezelf op een rijtje te krijgen wat ik wil. Uiteindelijk zijn al die mensen, mijn ploeg en ploeggenoten er ook niet bij gebaat dat ik blijf aanmodderen en ik twaalfde word in de Tour en vijfde op de Olympische Spelen. Daar hebben we ook niks aan. Dat aanmodderen doen we al te lang, met al die twijfels in mijn hoofd.”

Als een verrassing

Dumoulin verliet ook het trainingskamp van Jumbo-Visma in Alicante, waar de ploeg zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Vrijdag waren er nog filmpjes online gezet waarin Dumoulin vertelde dat hij onder meer in de Ronde van Vlaanderen wilde starten, en dat dat heel gaaf zou worden.

Het besluit van Dumoulin kwam zodoende toch als een verrassing. Dat snapte hij zelf ook. “Ik voel al een behoorlijke tijd dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin de wielrenner. Met de druk die erbij komt kijken, met de verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil het gewoon heel graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, ik wil graag dat de sponsoren blij zijn, ik wil graag dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Ik wil het voor iedereen goed doen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar eigenlijk mezelf vergeten.”

Het belangrijkste dat hij verloor was zelfvertrouwen

Dumoulin worstelde al maanden met zijn gedachten, vertelde hij. Terugkijkend was dat het hele afgelopen jaar ook al zichtbaar. Vorig jaar, ook bij de presentatie van de Jumbo-Visma-ploeg, zei hij al dat hij maanden had getwijfeld aan het wielerbestaan, zeker toen hij door een blessure de Giro moest verlaten en op weg naar een trainingskamp van zijn toenmalige ploeg Sunweb omdraaide en naar huis ging. Het belangrijkste dat hij verloor was zelfvertrouwen. Fietsen was hij niet verleerd, maar wielrennen wel.

Ook 2020 was uiteindelijk geen goed seizoen voor Dumoulin. Een virusinfectie hield hem begin dit jaar aan de kant. En in een NOS-documentaire die tijdens de Ronde van Frankrijk werd gemaakt, bleek dat hij tijdens de wedstrijd een zitvlakblessure opliep en zelfs wilde opgeven. Huilend zat hij in de ploegbus, de dag dat hij zelf besloot dat hij niet goed genoeg was om te winnen.

Niet genoeg

Uiteindelijk reed Dumoulin de Tour toch uit. Op de voorlaatste dag reed hij nog zijn beste tijdrit van het jaar, bergop naar La Planche des Belles Filles. Dat gaf hem vertrouwen, maar blijkbaar niet genoeg. De komende maanden wil Dumoulin daarom vooral nadenken. In alle rust, het liefst. Hij merkte dat hij in de maar voortrazende trein, wat het wielrennen voor hem is, geen moment voor reflectie had. Hij wilde gewoon eens uitstappen, eens lekker met de hond wandelen en vrienden bellen. “En misschien pak ik diezelfde trein over twee maanden weer, met goede moed en zin.”

Want zoals het nu ging, dat werkte niet voor Dumoulin, die zaterdagochtend wel heel fijn wakker werd, blij dat hij eindelijk dit besluit heeft genomen. “Ik werd er langzaam ongelukkig van. Dat is zonde, dat moet het niet zijn en daar komt ook niks uit voort.”

