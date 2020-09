Dumoulin is beter dan hij denkt, maar geeft zijn toppositie in de Tour op

De bril ging af bij Tom Dumoulin, kort na de finish in Loudenvielle. Van de verzorger pakte hij een bidon voeding aan. Echt aandacht had hij er niet voor. Met de blik op rechtdoor wist hij dat een Tourzege vooralsnog buiten zijn bereik ligt. Dumoulin verloor zaterdag in de eerste etappe in de Pyreneeën na een slechte dag 2.17 minuut. Hij zakte tien plaatsen in het klassement, naar positie vijftien, op 2.20 minuut van leider Adam Yates.

Dumoulins gevoel vertaalde zich zaterdag dan toch in tijdsverlies. Hij zei dinsdag al op de eerste aankomst bergop dat zijn gevoel niet fijn was. Het was daar al zwaar geweest en hij kon niet veel meer dan aanhaken. Maar ook in de Pyreneeën zaterdag, met de Col de Menté, Port de Balès en Col de Peyresourde in de etappe, had hij geen goede dag.

‘full gaz up, full gas down’

In eerste instantie leek het daar niet op. Jumbo-Visma voerde het tactische plan uit, overigens ver achter winnaar Nans Peters, die uit een ruime kopgroep als enige voorin overbleef. De ploeg nam op de Port de Balès, de voorlaatste klim, het tempo over, om favorieten in moeilijkheden te brengen. Het was een aangekondigde aanval, want zowel Dumoulin als Roglic hadden vooraf gezegd dat ze wel wilden zien hoe iedereen ervoor stond. Roglic had de kortste analyse: ‘full gaz up, full gas down’.

Het eerste slachtoffer was Thibaut Pinot, die kampte met rugproblemen en uiteindelijk 25 minuten verloor. Maar met het uiteindelijke scenario was Jumbo-Visma zelf een van de verliezers. Ploegleider Grischa Niermann: “Het plan werkte misschien niet 100 procent, omdat Tom wat tijd verloor.”

Het was een kilometer onder de top van de Port de Balès dat de eerste barstjes in het duobastion Roglic-Dumoulin (voor de etappe nog tweede en vijfde in het klassement) verschenen. Wout van Aert had zich op kop gezet en achter hem reden Roglic, Dumoulin en Bennett in een treintje. Tot Dumoulin een bidon afgaf, naar rechts stuurde en in de radio begon te praten. Hij zakte gelijk twintig posities in het peloton, dat door de ploeg was uitgedund.

Op de Peyresourde reed Dumoulin naar de kop. Hij probeerde voor zijn kopman Roglic tempo te maken. Daarmee pakte de rol op van Sepp Kuss en George Bennett, die minder dan gewenst hun beurt op kop konden doen. Zijn eigen beschermde positie liet hij los.

Tom moet alleen zichzelf overtuigen

Door zijn tempo reden er nog tien man in zijn wiel. Het explodeerde, zoals Roglic zei. Zo slecht is Dumoulin dus niet. Iets wat binnen zijn ploeg ook bekend is. Het probleem bij Dumoulin zijn niet zijn benen, maar zijn hoofd, aldus Bennett. “We weten allemaal dat Tom beter is dan hij denkt dat hij is. Hij moet alleen zichzelf overtuigen.”

Maar toch had Dumoulin door de radio gezegd dat hij zou gaan werken. “Ik voel me niet goed, wil geen tiende worden, maar we willen de Tour winnen”, had hij volgens Bennett gezegd. “Dat geeft alleen maar aan wat voor persoonlijkheid hij heeft. Het was niet gelogen toen hij zei dat hij in een team wilde rijden dat de Tour wint, ook al is hij het niet.”

Honderd meter na de finish wist Dumoulin in ieder geval dat zijn Tour veranderd was. Door een slecht moment op de Port de Balès, en helemaal toen hij bij het buitenrijden van het dorpje Garin op 5,5 kilometer voor de top de koppositie van het peloton afgaf en zich liet lossen. Vanaf dat moment was de rolverdeling duidelijk. De kopman is vooralsnog Roglic, het klassement liegt in dit geval niet. Roglic bleef zaterdag tweede staan, maar zijn eigen klassement laat Dumoulin vooralsnog lopen.

Het uiteindelijke resultaat bleef achter bij de verwachtingen. Roglic wist niet los te komen van zijn concurrenten, waardoor het gevoel van onnodig tijdverlies in de lucht hing. Al ging ploegleider Niermann niet helemaal mee in die gedachte: “We staan nog steeds waar we moeten staan”, zei hij over Roglic. Over Dumoulin zei hij niets.

Bij het wegrijden richting de bus gaf de Sloveen Tadej Pogacar (die de snelste tijd ooit de Peyresourde reed) Dumoulin nog een tikje op zijn dij. Goed gereden, gaf hij aan. Maar daar had Dumoulin even helemaal geen boodschap aan. Die reed met de blik vooruit door, om uit te rijden op een roller, die van de weg af gekeerd stond.

