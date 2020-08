Dumoulin heeft nog ups en downs, maar zit ‘echt lekker in zijn vel’

Een knipoogje en een schouderklop. Meer was er zondagmiddag in de teambus op de top van de Franse Grand Colombier aan communicatie niet nodig tussen Tom Dumoulin en zijn ploegleider Arthur van Dongen. “Ik ken hem al zo lang, dat ik meteen genoeg zag; die jongen zit echt lekker in zijn vel.”

Voor Van Dongen was het duidelijk: Dumoulin (29) had het goed gehad in de Tour de l’Ain, zijn eerste koers sinds maanden. Lang, heel lang had hij aan de kant gestaan. Eerst door een slepende knieblessure, in februari vanwege een darmparasiet en de laatste maanden gedwongen vanwege de coronapandemie. Vrijdag kwam zijn rentree dan toch. In het kleine dorpje Montreal-la-Cluse speldde een van ’s Nederlands beste klassementsrenners voor het eerst sinds 420 dagen een rugnummer op.

Het rondje in Frankrijk was bedoeld om ‘frank en vrij te rijden’, aldus Van Dongen, die net als Dumoulin afgelopen jaar de overstap maakte van Team Sunweb naar Jumbo-Visma. Maar voor Dumoulin was het ook terugwinnen van vertrouwen.

‘Ik twijfel meer aan mezelf dan in het verleden’

Het fietsen zelf was geen probleem. Dat is net zoals skiën; je verleert het niet. Alleen is wielrennen meer dan dat. “Ik twijfel veel meer over mezelf dan ik in het verleden deed”, zei hij daarover tegen de NOS. “Het is niet zo dat vandaag of morgen de knop omgaat.” Vooral met trainers Merijn Zeeman en Mathieu Heijboer werd de afgelopen maanden dan ook veel aan die mentale kant gewerkt. Van Dongen: “Want het is voor Tom zwaar geweest.”

Daarom was Dumoulins optreden in de Tour de l’Ain hoopgevend. Niet eens zozeer om het resultaat (Dumoulin werd elfde, op zes minuten van ploeggenoot Primoz Roglic), maar wel dat hij zelf beslissingen durfde te nemen. Het beste voorbeeld deed zich zaterdag voor, nadat Dumoulin na een lekke band was teruggereden naar het peloton. Van Dongen: “Toen voelde hij zich niet goed en heeft hij op eigen initiatief de rangorde veranderd. Tom heeft toen op kop de voorlaatste berg opgereden en zich daarna laten lossen, een rol die eigenlijk niet voor hem was bedacht.”

Zelf vond Dumoulin het een mindere dag. Toch was er geen reden om al te zeer te twijfelen aan eigen kunnen, aldus Van Dongen: “Steven Kruijswijk zei na afloop: ‘Tom, je was echt niet slecht, want je draaide ons bijna de nek om’. Dat Steven dat zegt, geeft ook iets aan over de onderlinge band.”

Logische ups en downs in het vormpeil

Zondag was Dumoulins vormpeil wel op piekniveau. Op weg naar de top van de Grand Colombier bepaalde hij kilometers lang het tempo, in dienst van Roglic. Zweet op zijn gezicht veegde hij als vanouds af op de mouw van zijn rechterarm, het shirt was bijna volledig opengesperd. Zelfs Egan Bernal, op het oog de belangrijkste uitdager van Jumbo-Visma, moest een aantal keer een paar meter laten op de favorietengroep – al is de analyse van Dumoulin zelf dat Bernal dat bewust deed, lacht Van Dongen.

Het zijn logische ‘ups en downs’ in het vormpeil, zei Dumoulin zelf bij de NOS. Maar richting de Tour moet dat reliëf nog wel veranderen in een constante lijn. Van Dongen: “Tom kan zeker nog een slechte dag hebben. Dat moeten we beseffen.”

Over de rolverdeling richting de Tour wordt volgende week nagedacht, na de vijfdaagse Dauphiné, die woensdag begint. Dat Dumoulin zondag lang op kop reed, was dus geen definitief teken dat Roglic in de Tour de uit te spelen man wordt. Van Dongen: “We maken elke etappe een doelstelling. Zondag wilden we het rondje winnen. Als Tom dan vijf minuten achter in het klassement staat, laat je hem niet demarreren, maar Primoz helpen. Dat is perfect uitgespeeld.”

Dumoulin zelf had zondag genoten van zijn dag. Op het oog vol adrenaline meldde hij zich na afloop bij de NOS: “Ik heb nog nooit in een ploeg gereden die bergop zo domineert. Dat geeft een sterk gevoel. Nu weet ik wat Ineos al jaren voelt.”

