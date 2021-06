Dumfries is altijd omhoog blijven kijken

In principe is hij verdediger, maar op dit EK was hij betrokken bij alle vijf de doelpunten van het Nederlands elftal. Bovendien scoorde Denzel Dumfries twee keer daarvan zelf. Dat trekt internationaal de aandacht, precies op het moment dat de PSV’er een stap naar het buitenland wil zetten. Bij de reeks clubs die belangstelling zouden hebben, is inmiddels ook de naam Bayern München gevallen. PSV kan de lachende derde zijn, omdat bij meer vraag de verkoopprijs van Dumfries automatisch stijgt.

In de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport werd al de vergelijking getrokken tussen Dumfries en de digitale munt bitcoin: je had er maar beter wél in kunnen investeren want anders ben je nu misschien wel te laat. Dumfries: “Ik vind het wel een grappige vergelijking. Het is niet te hopen dat het met mijn waarde gaat zoals de laatste tijd met de bitcoin. Niet zo goed toch?”

Dumfries was zaterdag in Zeist samen met Ryan Gravenberch aangeschoven voor een digitaal praatje met de pers. De PSV’er en de Ajacied legden verschillende routes af voordat ze bij het Nederlands elftal terecht kwamen. Gravenberch (18) was al in de jeugd van Ajax voorbestemd voor een grote carrière, werd afgelopen jaar een vaste waarde in het eerste en is direct doorgestoomd naar Oranje. Dumfries (25) speelde op zijn achttiende nog bij de amateurs van BVV Barendrecht.

‘Altijd omhoog’

“Nee, ik was op mijn achttiende nog geen Ryan Gravenberch”, lachte Dumfries. “Ik was een puber, ging naar school en trainde drie keer in de week ‘s avond. Je geniet van het voetbal. In de jaren daarna groei je langzaam als voetballer, en als mens.”

Dumfries werkte zich via Sparta, Heerenveen en PSV geleidelijk omhoog en lijkt nu toe aan een nieuwe stap hogerop. “Ik heb altijd naar iets toegewerkt, een nieuw doel. Ik moest altijd omhoog kijken, dáár wilde ik naartoe. Stapje voor stapje heb ik dat gedaan. Dat zorgt voor een bepaalde drive, vanuit een bepaald verlangen. Het geeft voldoening als je je volgende doel dan haalt.”

Nu is hij de kilometervreter die met een niet aflatende ijver zich over de hele rechterflank van Oranje beweegt. “We zijn goed begonnen. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Ik hoop dat we de stijgende lijn vasthouden.” En na het EK, bij welke club zet hij dan zijn volgende stap? “Ik ben daar nu niet bezig. Ik focus me op het EK.”

Ook Dumfries geeft er de voorkeur aan de wedstrijd maandag (18.00 uur) tegen Noord-Macedonië, waar voor Nederland niets meer op het spel staat, te willen spelen. “Het toernooi is pas net begonnen. Ik heb energie genoeg. Natuurlijk, het was een lang seizoen maar ik haal de energie wel uit mezelf. Ik vind het een eer om het Nederlands elftal te vertegenwoordigen. Aan intrinsieke motivatie geen gebrek.”