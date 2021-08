Duitsland weent om doelpuntenmachine Gerd Müller, ‘de beste spits aller tijden’

Gerd Müller, de doelpuntenmachine van Bayern München en de Duitse nationale ploeg, is overleden. Hij werd 75 jaar.

De voorzitter van Bayern München, Herbert Hainer, liet zondag op de website van de club weten: “Vandaag is een verdrietige, donkere dag voor FC Bayern en alle fans. Gerd Müller was de beste spits aller tijden.”

Müller maakte 566 doelpunten in 607 wedstrijden voor Bayern München. Hij werd na zijn debuut voor de club uit Beieren in 1964 zeven keer topscorer van de Bundesliga. De aanvaller was ook zeer succesvol voor de nationale ploeg van Duitsland. In 62 interlands trof hij maar liefst 68 keer doel. Door al zijn doelpunten verdiende hij de bijnaam ‘Der Bomber’.

Met zijn 68ste treffer voor Die Mannschaft bezorgde Müller Duitsland in 1974 de wereldtitel. In de finale in München tegen Nederland tekende hij op 7 juli voor de uiteindelijke 2-1. Müller verschalkte Jan Jongbloed met een voor hem karakteristiek doelpunt. Zomaar uit het niets verscheen hij vrij voor het doel en liet hij de Nederlandse doelman kansloos. Later scoorde hij nog een keer, maar die treffer werd ten onrechte geannuleerd. Na de finale maakte Müller een einde aan zijn interlandcarrière.

Recordaantal doelpunten

Müller werd in 1964 door Bayern München aangetrokken. Een delegatie van de Zuid-Duitse club was naar zijn geboortestad Nördlingen getogen om hem een contract aan te bieden. Als trefzekere spits van TSV 1861 Nördlingen had hij de aandacht op zich gevestigd. Op diezelfde dag verscheen ook een afvaardiging van 1860 München, destijds een club met een grotere reputatie dan Bayern, in Nördlingen. Voor een bedrag van 4300 Mark verbond Müller zich aan Bayern.

Müller won met Bayern München driemaal de Europa Cup 1 en eenmaal de Europa Cup 2. Hij veroverde vier landstitels en in het seizoen 1971-1972 maakte hij een recordaantal van 40 doelpunten in de Bundesliga. Dat record sneuvelde pas het afgelopen seizoen toen Robert Lewandowski met 41 doelpunten topscorer van Duitsland werd.

Müller verliet Bayern München in 1979 en vertrok naar de Verenigde Staten. Daar ging hij voor Fort Lauderdale Strikers voetballen, onder anderen met George Best. Na zijn sportieve loopbaan runde hij een restaurant in Amerika, maar ‘Gerd Muellers Ambry’ werd een flop. Hij vluchtte in de drank, maar rekende met behulp van oud-Bayern-spelers af met zijn alcoholprobleem. Hij kreeg een functie in de jeugdopleiding van Bayern.

Müller kreeg in 2015 te horen dat hij aan de ziekte van Alzheimer leed. Hij laat een vrouw en dochter na.

