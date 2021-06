Duitsland wacht loodzware opgave na nederlaag tegen sterke Fransen

Regerend wereldkampioen Frankrijk, een ploeg met zo veel klasse, won dinsdagavond in München van Duitsland (1-0). Daarmee onderstreepte het de favorietenrol op dit EK.

Vol verlangen was uitgekeken naar het slotduel van de eerste speelronde. Zouden Duitsland en Frankrijk, twee zwaargewichten in het Europese landenvoetbal, elkaar al meteen pijn willen doen bij hun ouverture op dit EK? Ja, maar uiteraard is niks beslist na één duel – wetende dat ook de vier beste nummers drie van elke poule zich kwalificeren voor de achtste finale.

Groep F is bij uitstek een poule voor calculerende ploegen. Het toeval wilde dat de drie winnaars van de laatste grote eindrondes tot elkaar werden veroordeeld: Duitsland (WK 2014), Portugal (EK 2016) en Frankrijk (WK 2018). Als Hongarije, het vierde land, drie nederlagen moet incasseren, dan volstaan normaal gesproken remises tussen de toplanden om alle drie het toernooi te vervolgen.

Maar alle mathematiek werd even vergeten in de Allianz Arena. Beide landen hadden immers de beschikking over supertrio’s. Löw, bezig aan zijn laatste eindronde als bondscoach van Duitsland, posteerde in de voorhoede Gnabry, Havertz en Müller, die na bijna drie jaar afwezigheid terugkeerde in ‘Die Mannschaft’. Zijn collega Deschamps had een nog luxere positie. Hij begon in zijn aanval met Griezmann, Mbappé en Benzema, die na zes jaar afwezigheid terugkeerde in de Franse ploeg.

Pogba heerste op het middenveld

Maar de slag viel, zoals wel vaker, op het middenveld. Kanté, Cham­pions League-winnaar met Chelsea, domineerde daar als vanouds met zijn kompaan Pogba (Manchester United). Met name Pogba onderscheidde zich. Als een patron heerste hij. De middenvelder stond na twintig minuten aan de basis van de openingstreffer. Hij opende knap op de opgekomen Hernández, en uit diens harde voorzet werd de bal in eigen doel gewerkt door Hummels: 1-0.

Duitsland, dat drie keer Europees kampioen werd, probeerde na de pauze het evenwicht te herstellen tegen de tweevoudig eindwinnaar. Maar Frankrijk was de completere, meer gelaagde ploeg in München. Nadat Ra­biot de paal had geraakt, waren Gnabry en Gosens, oud-speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo, even dichtbij de gelijkmaker, maar daarna herstelden de Fransen zich.

Pogba, opnieuw hij, stuurde na ruim een uur Mbappé weg. De aanvaller van Paris Saint-Germain scoorde met een behendig schot, maar bleek buitenspel te staan. Om diezelfde reden werd een treffer van Benzema later nog afgekeurd. Er volgden nog acht minuten blessuretijd, waarin Duitsland alles gaf, maar aan de stand veranderde niets. Duitsland wacht nu een zwaar duel met Portugal. Als dat ook verloren gaat, is kwalificatie voor de volgende ronde ver weg.

