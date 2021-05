Duister miljoenenspel achter de rug van Stefan de Vrij illustreert hoe machtig zaakwaarnemers zijn

Een publicatie van onderzoeksplatform Follow the Money over de werkwijze van het Nederlandse bureau SEG geeft een onthullend inkijkje in de schimmige wereld van de voetbalmakelaardij. Het laat nog eens zien hoezeer de profvoetballer handelswaar is geworden, hoe groot de financiële belangen zijn en dat zaken soms achter hun rug worden bekokstoofd door zaakwaarnemers die belangenverstrengeling niet als een probleem zien.

De Sports Entertainment Group (SEG) is een van de grootste ter wereld in deze business. Het kantoor zit in Amsterdam naast de Johan Cruijff Arena en doet onder meer de zakelijke begeleiding van (ex)voetballers als Robin van Persie, Daley Blind, Marten de Roon en Memphis Depay. Stefan de Vrij liet zijn belangen ook lang behartigen door SEG maar is inmiddels weg. Hij zou net als ex-klant Thomas Vermaelen een rechtszaak voorbereiden. Vermaelen wil via juridische weg 750.000 euro terughalen.

FTM deed zaterdag op basis van onderzoek de achtergronden van het vertrek van De Vrij uit de doeken. De centrale verdediger werd jaren begeleid door SEG-agent Doniphan Slager, een huisvriend die zelfs getuige was op De Vrij’s huwelijk. In 2018 kon De Vrij transfervrij vertrekken bij Lazio Roma. Uiteindelijk ging hij naar Internazionale. Sportief de juiste keuze; De Vrij werd in 2020 gekozen tot beste verdediger van de Serie A en zaterdag behaalde hij met Inter praktisch de landstitel binnen.

Maar hij wist niet dat SEG bij de onderhandelingen in 2018 niet zijn belangen maar die van Internazionale behartigde. Het makelaarsbureau liet zich daarvoor in drie termijnen voor 7,5 miljoen euro belonen, dus zonder medeweten van De Vrij. Bovendien bedong SEG dat het 200.000 euro kreeg voor elk half jaar dat De Vrij in Milaan speelde. Bij doorverkopen zou het kantoor nog eens 7,5 procent van de transfersom krijgen. Al met al zou SEG er ruim meer dan tien miljoen aan verdienen.

Stefan de Vrij zaterdag in actie namens Internazionale in het duel met Crotone (2-0). Links 'Simy' Nwankwo van Crotone. Beeld REUTERS

Ajax betaalde in een seizoen 33,8 miljoen euro aan zaakwaarnemers

De publicatie van FTM illustreert hoe machtig zaakwaarnemers in het voetbal zijn. Ze kunnen de boer op met voetballers, clubs tegen elkaar uitspelen en zo de prijs ook voor zichzelf opdrijven. Bij het verhandelen van spelers zijn percentages van vijf tot tien procent van het salaris niet ongebruikelijk, met nog eens aparte vergoedingen bij een transfer. De KNVB publiceert nu jaarlijks wat Nederlandse club aan deze intermediairs betalen. Vorig seizoen was Ajax 33,8 miljoen euro kwijt aan zaakwaarnemers. Bij PSV ging het om 4,4 miljoen, bij AZ om 2,8 miljoen. In totaal werd in de eredivisie en eerste divisie 51 miljoen overgemaakt.

Kees Vos, eigenaar van SEG, beweert tegenover FTM dat De Vrij mondeling op de hoogte is gesteld van alle afspraken met Inter. Vos meent dan ook dat er niets onoorbaars is gebeurd. Volgens de reglementen van de Fifa mag een zaakwaarnemer bij een deal geen dubbele belangen hebben. Vos: “We traden ook niet op voor Stefan, maar voor Inter, en dat wist hij.” De Vrij heeft echter vertrouwelijke documenten over de deal niet ingezien. Het achterhouden van informatie voor de spelers, zoals de hoogte van commissies en tekengeld, gebeurt volgens ex-werknemers van SEG vaker.

De Fifa zegt in een verklaring zich zorgen te maken over deze praktijken. “In de afgelopen jaren heeft de FIFA een aantal zorgwekkende trends gezien die de transfermarkt ernstig hebben geraakt, waaronder gebrek aan transparantie. Zo zagen we vaker wanpraktijken en misbruik, was er in toenemende mate sprake van belangenconflicten, en wordt de markt meer door speculatie gedreven dan door solidariteit en herverdeling binnen de sector.”

De Fifa kwam in november 2020 een plan met strengere regels voor zaakwaarnemers. De federatie wil voortaan een maximum stellen aan de commissies (drie procent van het salaris van de speler of tien procent van de transfersom) en publicatie van die bedragen. De internationale spelersvakbond FIFPRO wil bovendien dat profvoetballers voortaan zelf voor alle betalingen aan hun zaakwaarnemer moeten tekenen.

Wat de positie van voetbaltalenten uitzonderlijk maakt, en extra kwetsbaar, is dat ze uitblinken in een sport waarin vele miljoenen omgaan, waarin zaakwaarnemers een belangrijke rol spelen.