Duels met monster-scores, maar zonder spanning, doen het imago van vrouwenvoetbal geen goed

Een blik op de uitslagen en standen in de kwalificatiegroepen voor het EK vrouwenvoetbal van 2022 leert dat er een gigantische kloof bestaat tussen de Europese top en de overige landen. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat dat gat in de nabije toekomst kleiner wordt. En dat komt het imago van het vrouwenvoetbal niet ten goede.

Nederland zegevierde afgelopen vrijdag in Groningen met 7-0 over Estland. Met die overwinning plaatsten de Oranje-vrouwen zich definitief voor de eindronde van de Europese titelstrijd, van 6 tot en met 31 juli 2022 in Engeland. De uitslag deed bij niemand de wenkbrauwen fronsen, de 7-0 viel zelfs nog een beetje tegen. Hoge scores in het Europese vrouwenvoetbal zijn eerder regel dan uitzondering.

In de negen kwalificatiegroepen eindigden meer dan een kwart van de wedstrijden in uitslagen met vijf of meer doelpunten verschil. De topscore van Nederland tot dusver was 8-0 tegen Turkije, maar wat te denken van Denemarken-Georgië (14-0), Noorwegen-Faröer (13-0), Frankrijk-Noord-Macedonië (11-0) en Duitsland-Montenegro (10-0). Denemarken leidt in groep B na acht duels met een doelsaldo van 45-0, bij Duitsland staat de teller in groep I na zes wedstrijden op 37-0.

Zeven terugspeelballen

Voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal zijn dergelijke cijfers uiteraard niet goed. Wie neemt dergelijke wedstrijden en uitslagen nog serieus? In de wedstrijd van vrijdag tussen Nederland en Estland speelde Lize Kop, de keepster van Oranje, slechts zeven keer een terugspeelbal naar de dichtstbijzijnde verdedigster. Haar handen hoefde ze niet één keer te gebruiken.

Het is niet te verwachten dat het gat tussen de Europese toplanden en de rest kleiner wordt. De kloof zal in de nabije en verre toekomst misschien alleen maar groter worden. In landen als Engeland, Nederland, Noorwegen, Duitsland komt er steeds meer geld vrij en blijft het vrouwenvoetbal zich ontwikkelen in een tempo dat de kleine landen niet kunnen bijbenen.

“Het is inderdaad zo dat de afstand tussen de toplanden en de kleinere landen groter is geworden”, zei Sarina Wiegman aan de vooravond van de ontmoeting tussen Nederland en Estland. Volgens de bondscoach is alleen België er de afgelopen jaren in geslaagd het peloton te verlaten en aan te haken bij de kopgroep. De rest van de ‘concurrentie’ blijft voorlopig op grote achterstand.

Om de kleine landen te laten proeven aan het grote werk besloten de Uefa en de Fifa, de twee internationale voetbalfederaties, om meer landen toe te laten tot de eindtoernooien. In 2017 deden voor het eerst zestien in plaats van twaalf landen mee aan het EK in Nederland. Het WK van 2023, in Nieuw-Zeeland en Australië, is uitgebreid van 24 naar 32 landen. Dan kan leiden tot meer David tegen Goliath-wedstrijden, met ongewenste monsterscores tot gevolg. Zoals de 13-0 zege van de VS in 2019 op Thailand.

Geen goede voorzieningen

Wiegman weet dat de Uefa en de Fifa het vrouwenvoetbal op allerlei manieren proberen te ondersteunen en te promoten, bijvoorbeeld met het creëren van rolmodellen en met programma’s voor vrouwelijke coaches. “Er wordt ook gemonitord hoe het vrouwenvoetbal wereldwijd is georganiseerd”. En daar zit ’m volgens haar het probleem. Nationale bonden die niet bereid zijn of niet in staat zijn goede voorzieningen te treffen in hun land.

Zolang dat niet gebeurt, zullen de toplanden verder afdrijven van de rest van Europa. Met als gevolg veel onaantrekkelijke wedstrijden zonder enige spanning. Dat het EK-ticket na de winst op de Estse vrouwen definitief werd binnengehaald, was leuk, maar eigenlijk niet meer dan dat. Wiegman zelf was al een tijdje zeker van het EK. Over twee jaar heeft zij op de Europese titelstrijd de leiding over gastland Engeland.

Komende dinsdag vervolgt Nederland de EK-kwalificatiereeks in Pristina tegen Kosovo, dat op 1 december te gast is in Zwolle. Daarna worden alle ogen gericht op de Olympische Spelen in Tokio, waar Wiegman met een medaille afscheid wil nemen als bondscoach. “Het zou superjammer zijn als die niet doorgaan,” keek ze even vooruit, “maar het heeft geen zin om daar lang bij stil te staan. We kunnen niet in de toekomst kijken”.

Lees ook:

Gekwalificeerd, maar: het wordt weer tijd voor een échte wedstrijd

In een sfeerloze ambiance in Groningen dwongen de Nederlandse voetbalvrouwen deelname aan het EK af. Het zwakke Estland werd met 7-0 verslagen.

Keepster Lize Kop: Er zijn veel allround en atletische keepsters

Lize Kop zal vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel van de Nederlandse voetbalvrouwen met Estland weinig te doen krijgen. ‘Dat zijn de moeilijke wedstrijden voor een keepster.’