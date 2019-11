Duel in Den Bosch stilgelegd om racistische leuzen

Huilend liep hij het veld af, voetballer Ahmad Mendes Moreira. Het komt zelden voor, maar zondag legde de scheidsrechter de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior stil nadat de Excelsior-voetballer racistisch werd bejegend door supporters op de tribune. Er klonken onder meer sinterklaasliedjes en oerwoudgeluiden toen hij aan de bal was.

Na de aantijgingen probeerden medespelers de aangeslagen speler tot rust te brengen, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Het duurde zo’n tien minuten eer het duel hervat werd.

“Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren?” zei Mendes Moreira na de wedstrijd tegen Fox Sports. “Vanaf de eerste minuut was het ‘k-neger, k-zwarte, k-katoenplukker.’ Dat ze vandaag hebben geprotesteerd omdat ze voor Zwarte Piet zijn, dat mag. Maar het is wel heel toevallig dat ze het steeds weer riepen als ik aan de bal was.”

's Middags gingen twee rookbommen van voorstanders van Zwarte Piet, onder wie FC Den Bosch supporters, af bij de intocht van Sinterklaas in Den Bosch. Ze kwamen niet aan bij de tegenstanders van Zwarte Piet, die te ver weg stonden. Tijdens de wedstrijd hielden supporters een spandoek omhoog met ‘M-side hartje Zwarte Piet’.

Tegendemonstrant Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet twitterde: ‘Beste Moreira, Ook al is dit niet nieuw, ik ben er toch stil van, dat je dit moest meemaken. Vandaag waren we in Den Bosch om te protesteren zodat het racisme dat jou is overkomen, niemand langer zal overkomen. We zijn er nog niet maar we komen er wel.’

“In het voetbal is er geen plaats voor racisme”, reageerde de KNVB op de incidenten in Den Bosch. Een woordvoerder liet weten dat het protocol voor spreekkoren op correcte wijze gehanteerd is.

‘Dit mag nooit in een stadion’

Treedt de KNVB strenger op in de aanloop naar het sinterklaasfeest? Nee, zegt de woordvoerder. “Er wordt even streng gekeken naar racisme en racistische spreekkoren. Dat heeft niets met de tijd van het jaar te maken, dit mag nooit in een stadion.”

Volgens de woordvoerder wordt de zaak via het onafhankelijke tuchtrecht onderzocht. FC Den Bosch laat weten te onderzoeken wat er exact is geroepen vanaf de tribune. In een verklaring op de site zegt de club dat supporters geen oerwoudgeluiden maakten, maar zogenoemde ‘kraaiegeluiden’ die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde.

De club schrijft op de site te betreuren dat ‘een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch’. De club distantieert zich van racisme en discriminatie, staat in de verklaring. FC Den Bosch kwam in 2013 ook in het nieuws vanwege racisme, toen supporters oerwoudgeluiden maakten naar AZ-aanvaller Jozy Altidore.



De wedstrijd in Den Bosch eindigde uiteindelijk in 3-3, mede door een goal van uitgerekend Mendes Moreira.