Ducttape op de ventilator en een open bar voor Bach

Denkend aan IOC-baas Thomas Bach loop ik pardoes een schoonmaakhok binnen. Even ben ik verbaasd. Ik ben toch goed? Ik sta toch echt in een van de standaard toiletdeurtjes in een rij van vier? Dat klopt, maar blijkbaar is de linker zonder waarschuwing geconfisqueerd door de schoonmakers wier taak het is alleen dat toiletblok schoon te houden.

Het is niet de schuld van de schoonmaker. Die wordt ook maar geïnstrueerd. Ik ben er zelf niet helemaal bij. De gedachten zijn bij de kleine strips ducttape, die op allerlei vreemde plekken zijn aangebracht. In de wastafels, op de thermostaat en zelfs op de ventilator. En omdat ik dat zie, denk ik aan Bach.

Het IOC stelde vreemde eisen

Het is nu acht jaar geleden dat de Spelen aan Peking werden toegewezen. Het was in de laatste stemronde de keus tussen de Chinese hoofdstad en het Kazachse Almaty. De gedroomde kandidaat, Oslo, trok zich terug. Onder meer nadat duidelijk werd dat het IOC (en Bach dus) nogal dwingende en vreemde eisen stelde.

Zo wilde Bach onder meer de koning van Noorwegen ontmoeten voor de openingsceremonie, met een cocktailparty achteraf. Ook moesten IOC-leden een nieuwe telefoon krijgen, met een Noorse simkaart, moesten vergaderruimtes exact twintig graden zijn, moest de hotelbar ‘extra laat’ open blijven en stond Bach erop dat hij ceremonieel moest worden onthaald op het vliegveld.

Ja daahaag, dachten de Noren. Dat gaan we dus mooi even niet doen. Dat zou wel een vreemd signaal geven aan iedereen in dit land, en met name de inwoners van Oslo zelf. Bach vond het jammer, maar wist dat er nog twee opties over waren.

Speciale olympische rijbanen

Acht jaar later loop ik het opslaghok in China binnen, omdat ik me realiseer dat die gekke eisen in China allemaal geen probleem zijn. Bach en president Xi brachten tijd samen door en door de hele stad liggen de speciale ‘olympic lanes’, ook een vereiste van het IOC. Daar scheuren de wagens voor de Spelen overheen, terwijl de rest van de stad in de file staat.

En ook de kleine stukjes ducttape zijn onderdeel van het systeem, begrijp ik. Aangebracht niet omdat er iets stuk is, maar omdat er merknamen moesten worden afgeplakt. Alle plekken waar ook maar de naam van een niet-sponsor op dreigt te staan, worden vakkundig uit het zicht gehouden.

Het is grondig werk van de Chinezen. Thomas Bach heeft zijn open bar, en inmiddels ook een buste in het olympisch park. De Chinese organisatie hoeft namelijk niets uit te leggen.

