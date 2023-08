Duco Telgenkamp wijst Oranje brutaal de weg naar monsterzege

Hij is jong, brutaal en zelfverzekerd. Van valse bescheidenheid heeft hij geen last. Duco Telgenkamp, net 21 jaar, wil de beste hockeyer van Nederland worden en spreekt dat ook gewoon uit. “Het is mijn tijd”, zei hij voor het EK begon. Aan branie geen gebrek. Zijn grote streven is dat verdedigers al sidderen van angst als hij in de cirkel de bal krijgt.

Telgenkamp lijkt aardig op weg die status snel te verwerven. In de laatste poulewedstrijd op het EK tegen Wales sloeg hij al na vijf minuten toe. Met het instinct en timing van de pure spits stak hij zijn stick op het juiste moment naar voren bij een harde voorzet van Jonas de Geus: 1-0. Krap twee minuten later maakte Telgenkamp zijn tweede. Tussen drie spelers van Wales in creëerde hij ruimte om genadeloos uit te kunnen halen: 2-0.

Zeldzaam hoog gemiddelde

Het tekent de authentieke goalgetter die Telgenkamp lijkt te zijn. Na een sterk seizoen bij Kampong, met de meeste veldgoals van de hoofdklasse (14), liet bondscoach Jeroen Delmee hem in juni in de Pro League debuteren in Oranje. Inmiddels staat hij na negen interlands op negen goals, een zeldzaam hoog gemiddelde. Delmee is gecharmeerd van de efficiëntie van Telgenkamp. Hij speelt zonder opsmuk en zoekt vrijwel altijd het doel.

Volgens hemzelf heeft die sterke focus ook te maken met zijn adhd. Hij is alleen bezig met zaken die hem boeien. Dat is scoren. Om zich daarin fysiek en mentaal verder te ontwikkelen, nam hij de afgelopen jaren persoonlijke trainers in de hand. Hij volgde individuele sprint- en bokstrainingen. Zijn lichamelijke kracht en snelheid op het hockeyveld zijn evident.

Dat hij zijn doelpunten viert met speciale celebrations – handgebaartjes – wekt her en der irritatie, omdat zijn bravoure aan arrogantie grenst. Liever wat streken dan jongens die alleen maar in het gareel lopen, was de reactie daarop van Delmee. Telgenkamp brengt in zijn selectie wat extra persoonlijkheid en dat kon de nationale ploeg wel gebruiken. Delmee hamert sterk op de defensieve organisatie omdat het moderne hockey nu eenmaal op spaarzame momenten wordt beslist. En Telgenkamp heeft niet veel kansen nodig.

Niet alleen maar zelfzuchtig

Dat illustreerde hij met in totaal al vier goals op het EK, na drie duels. Tegen het uitgebluste Wales zette hij Oranje daarmee op het spoor naar een monsterzege. Dat Telgenkamp niet alleen maar zelfzuchtig is, bleek bij de 5-1. Zijn strakke pass leidde via Tijmen Reyenga tot een doelpunt van Thijs van Dam. Koen Bijen tekende voor twee treffers, de rest van de Nederlandse productie kwam van Terrance Pieters, Jorrit Croon en Thierry Brinkman.

Telgenkamp mag vrijdagavond in de halve finale tegen België (18.30 uur) laten zien wat maandag tegen Duitsland (3-0 verlies) nog niet lukte: toeslaan tegen een topland.

