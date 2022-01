Dubieus VAR-besluit zorgt voor frustraties bij PSV, maar Ajax won verdiend

Is het na de doellijntechnologie ook tijd voor zijlijntechnologie? De topper in de eredivisie werd zondagmiddag beslist door een schitterend doelpunt van Noussair Mazraoui. De vraag was echter of de bal in de fase daarvoor over de zijlijn was geweest. Wist Daley Blind dat net te voorkomen? De grensrechter had er niet voor gevlagd. Videoscheidsrechter Rob Dieperink bekeek in Zeist de camerabeelden vanuit meerdere hoeken. Het finale oordeel: doelpunt.

Het voorval deed denken aan de uitwedstrijd die Ajax in de Champions League speelde in maart 2019 bij Real Madrid (1-4). Bij de 0-3 van Tadic was het onduidelijk of Mazraoui de bal wel of niet had binnengehouden. De VAR gaf Ajax het voordeel van de twijfel, terwijl beelden net als zondag in Eindhoven anders leken uit te wijzen. De Uefa lichtte dat later toe: er was niet afdoende bewezen dat de bal uit was geweest.

Frustraties bij PSV

Dat het kwartje ook zondagmiddag voor Ajax de goede kant opviel, zorgde voor frustraties bij PSV. Ook bij de editie in Eindhoven in het vorige seizoen zorgde een dubieus besluit van de arbitrage voor veel ergernis bij PSV. Destijds mocht Tadic in de slotfase uit een strafschop de gelijkmaker (1-1) alsnog binnenschieten, wat achteraf een breekpunt was in de titelrace.

De bus van Ajax werd toen na afloop bekogeld. De Amsterdamse club deed zelfs aangifte van mishandeling van een aantal spelers. Zondag was het voor de wedstrijd al onrustig rond het Philips Stadion. Enkele honderden PSV-supporters hadden zich verzameld in de omgeving. De Mobiele Eenheid rukte massaal uit om van het stadion een streng bewaakte burcht te maken. Uiteindelijk werden 38 aanhangers van de Eindhovense club gearresteerd.

Verdiende winst

Maar, hoe dubieus de beslissing rond de 1-2 zondag ook was, Ajax won de topper wel verdiend. Het was minder slecht dan de thuisploeg. Het tamelijk armoedige duel tussen de nummers één en twee van Nederland was feitelijk een vurig pleidooi voor de terugkeer van publiek in de stadions. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat PSV met een vol Philips Stadion net zo angstig de wedstrijd was ingegaan.

Behoudzucht was troef in de eerste helft. Trainer Roger Schmidt wilde PSV vooral niet in het open mes van Ajax laten lopen. Mario Götze fungeerde als een soort valse spits en diende vooral Ajax-controleur Edson Alvarez voor de voeten te lopen. Van het hoge druk zetten, in het verleden het handelsmerk van Schmidt, was geen sprake bij PSV.

Ajax had daardoor het meeste balbezit, al leverde dat ook weinig kansen op. Toch kwamen de Amsterdammers op voorsprong. Net als vorige week tegen FC Utrecht wist Dusan Tadic de teruggekeerde Brian Brobbey weer feilloos te vinden. De voorzet van de Serviër werd door de stand-in van Sébastien Haller (Afrika Cup) achter PSV-doelman Joël Drommel gekopt.

Het was meteen de laatste actie van Brobbey. De negentienjarige spits ging bij het juichen van de pijn in zijn been op de grond liggen. Al voor zijn doelpunt had hij zichzelf geblesseerd bij een botsing met PSV-verdediger Obispo. Danilo werd zijn vervanger. Dat maakte Ajax aanvallend niet sterker. Niet dat het van PSV veel te duchten had. Alleen Olivier Boscagli was kort voor de pauze dicht bij de gelijkmaker na een hoekschop van Gakpo. Pasveer stond op de goede plek.

In de tweede helft leek PSV te beseffen dat het met deze strategie niet verder kon. Met wat meer vuur beet het van zich af. Na een kansje van Doan ging Jurriën Timber opzichtig in de fout. Gakpo ging er met de bal vandoor. Afmaker van de aanval werd Götze die Alvarez van zich afhield en Pasveer voor het eerst sinds FC Twente (1-1 op 22 augustus) weer eens een tegendoelpunt in een uitwedstrijd bezorgde.

Wat resteerde was een grimmige strijd met veel fouten en slordigheden en weinig goed voetbal. Beide ploegen waren amper in staat elkaar nog pijn te doen voor de goal. De poeier van Mazraoui in de kruising, die via de binnenkant van de paal binnenvloog, doorbrak de status quo, hoezeer dat ook werd betwist aan Eindhovense kant. Ajax heroverde daarmee de koppositie, PSV moet opnieuw in de achtervolging.

Lees ook:

Ook met Ihattaren wil Ajax laten zien wat PSV niet lukte

Het ging in aanloop naar Ajax-PSV vooral over een speler die er niet bij is: Mohamed Ihattaran. Alsof er niet meer op het spel staat.