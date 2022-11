Dubbelaar Wesley Koolhof schaart zich met nummer 1-positie in een illuster rijtje

Wesley Koolhof heeft zich in een illuster rijtje geschaard. Na Tom Okker, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh is hij de vierde Nederlandse mannelijke tennisser die de wereldranglijst aanvoert. Bij de vrouwen slaagde alleen Betty Stöve daarin.

“Het is een droom om de nummer 1 van de wereld te zijn. Dat betekent alles voor ons”, zei Koolhof (33) zaterdag na het bereiken van de finale van het Masterstoernooi in Parijs, wetende dat hij en zijn Britse maatje Neal Skupski (32) ‘een van de doelen hebben bereikt die we in januari hebben gesteld’. Een dag later won het duo ook de eindstrijd, goed voor de zevende toernooizege in 2022.

Het gewogen gemiddelde

Maandag prijkte zijn naam voor de eerste keer in zijn carrière boven aan de wereldranglijst, gevolgd door die van Skupski, zijn vaste partner sinds begin van dit jaar. Al maakte Koolhof zelf geen onderscheid in beider klassering, het uitvloeisel van het gewogen gemiddelde van de afgelopen 52 weken.

“Ik denk dat we vanaf het begin van het jaar geweldig hebben gespeeld”, aldus de zoon van de in 2019 overleden oud-voetbalinternational Jurrie Koolhof. “Vanaf Australië tot hier hebben we het volgehouden. We hebben nog een week te gaan, dus laten we dit voortzetten in Turijn.” Koolhof doelt op de ATP Finals, zeg maar het officieuze WK waaraan de acht beste koppels van het afgelopen seizoen deelnemen.

‘Met dit succes vervult hij een voorbeeldfunctie’

“Het is waanzinnig dat het Wesley is gelukt”, jubelt Jacco Eltingh, die tegenwoordig zowel technisch als commercieel directeur bij de Nederlandse tennisbond is. “Niet alleen voor hem is het fantastisch, maar ook voor het Nederlandse tennis is het een impuls. Met dit succes vervult hij een voorbeeldfunctie, laat hij zien dat het ook als Nederlander nog altijd mogelijk is de allerbeste te zijn.”

Eltingh bereikte die positie halverwege de jaren negentig aan de zijde van Paul Haarhuis, de huidige captain van het Davis Cup-team. Een status die ze vervolgens vijf jaar lang bevochten met de ‘Woodies’, de Australiërs Mark Woodforde en Todd Woodbridge.

De magie van het getal 1 schuilt, volgens Haarhuis, in de symboliek. “Elke keer als je in het vliegtuig zit en je naar de aarde kijkt, kun je zeggen: niemand is zo goed als ik.” Eltingh valt hem bij: “Het is grappend bedoeld, maar zo voelt het wél. De eerste plaats is geen toevalstreffer, maar de optelsom van constant op topniveau presteren.”

Dubbelen is een specialisme

In de tijd van Tom Okker, en ook nog in die van Haarhuis en Eltingh, werd het enkelspel steevast gecombineerd met dubbelen. “Tegenwoordig is het een specialisme”, stelt Okker, die aan zijn toppositie geen bijzondere herinnering heeft omdat ‘de dubbelranglijst in de jaren zeventig niet secuur werd bijgehouden’. “Winnen is lucratief geworden, waardoor de concurrentiestrijd en professionalisering zijn toegenomen.”

Eltingh: “Door het ontbreken van de bekende namen geniet het dubbelspel nu misschien minder aanzien, maar dat is onterecht”. Iets wat Haarhuis beaamt: “Vergeet niet dat tennis een wereldwijd beoefende sport is. Dat maakt deze prestatie zo knap en uniek. Wesley mag ongelooflijk trots op zichzelf zijn.”

‘Anticiperen is beter dan reageren’

Koolhof dankt zijn succes mede aan statistieken. Door zijn samenwerking met Skupski kan hij gebruikmaken van de uitpuilende databank van de Engelse bond, waarin bijvoorbeeld is terug te vinden naar welke plek tegenstanders op cruciale momenten serveren. Dat vergemakkelijkt het ‘lezen’ van de wedstrijd, een belangrijk voordeel als het aankomt op reflexen. “Anticiperen is beter dan reageren”, zei Koolhof er deze zomer zelf over in een interview met NRC.

Haarhuis hoopt dat de mijlpaal niet tot verzadiging bij Koolhof leidt. “Bij de nummer 1-positie hoort een grandslamtitel”, aldus de gewezen prof die er zelf zes veroverde. “Die heeft Wesley nog niet. Laat dát dus het doel voor 2023 zijn.”

