Dubai legt de rode loper uit voor Novak Djokovic, maar wat doet de rest van de wereld?

Voor Novak Djokovic is het leven deze week in Dubai weer bijna als vanouds. De Servische tennisser is in de oliestaat met open armen ontvangen, door de douanebeambten, de sjeiks, de officials, de spelers en de toeschouwers. En hij verblijft met zijn gevolg in een van de luxe appartementen van het land, dat de sporters niet vraagt om een vaccinatiebewijs.

Hoe anders zag het leven van Djokovic er vorige maand uit, toen hem door de Australische autoriteiten de toegang tot het land werd ontzegd en hij een aantal nachten moest doorbrengen in een hotel met bewakers achter de receptie en asielzoekers als overige gasten. Boos, verontwaardigd en teleurgesteld omdat hij zijn titel op de Australian Open niet mocht verdedigen, keerde hij terug naar huis.

Tien dagen nadat hij op last van immigratie-minister Alex Hawke Australië moest verlaten, stapte Djokovic de trainingsbaan weer op. Hij had zich stellig voorgenomen om niet naar de finale tussen Rafael Nadal en Daniil Medvedev te kijken, zei hij op de Servische radio. Doordat zijn familie, vrouw en kinderen de televisie wel allemaal hadden aangezet, keek hij toch ook maar en zag hij Nadal zijn 21ste grandslamtitel winnen.

Vraagtekens

In een interview met de BBC in de week voor het toernooi van Dubai blikte Djokovic niet alleen terug op de gebeurtenissen in Australië, maar keek hij ook vooruit naar een tennisjaar dat voor men voorlopig met vraagtekens is omgeven. “Waar ik welkom ben speel ik”, zei de 34-jarige Djokovic, in de wetenschap dat hij als ongevaccineerde niet overal met tromgeroffel wordt ingehaald.

Djokovic ontkende dat hij zijn naam en status had gebruikt om willens en wetens Australië binnen te komen. Met de vrijstelling van Tennis Australia op zak, voorzag hij geen problemen. Hawke was volgens de Serviër op zijn ministriële strepen gaan staan, omdat hij bang was dat Djokovic het antivaccinatie-sentiment in Australië zou aanwakkeren. “Ik wil helemaal niet geassocieerd worden met de antivax-beweging.”

Overigens zei Djokovic niet uit te sluiten ooit weer in Australië te tennissen. “Als ik weer de kans krijg in de Rod Laver Arena te spelen zal ik dat zeker doen.” Als ijkpunt voor de langere termijn noemde de 20-voudig grandslamkampioen de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Olympisch goud ontbreekt op zijn erelijst, nadat hij vorig jaar de Spelen van Tokio met lege handen moest verlaten.

Roland Garros

Zijn nabije toekomst is ongewis. Djokovic hoopt dat de wereld op korte termijn toegankelijker wordt, maar vooralsnog is hij niet welkom op de twee Masterstoernooien van volgende maand in Indian Wells en Miami. Ook heeft de Franse minister van sport Roxana Maracineanu laten weten dat alle deelnemers aan Roland Garros in het bezit moeten zijn van een vaccinatiebewijs.

Op de vraag van de BBC-verslaggever of hij bereid was Roland Garros te missen, zei Djokovic: “Dat is de prijs die ik bereid ben te betalen.” En of dat ook gold voor Wimbledon: “Ja.”

“De keuze om zelf te kunnen beslissen over mijn lichaam is belangrijker dan welke titels dan ook”, aldus de Serviër, die ook zei niet tegen vaccinaties te zijn. “Maar ik geloof in de vrijheid om te kiezen wat er in je lichaam wordt gespoten.”

Deze week geniet Djokovic van zijn terugkeer op de baan in Dubai, waar de rode loper wel voor hem is uitgelegd. Net als in de eerste ronde tegen Lorenzo Musetti waren de toeschouwers in het volgepakte Aviation Club Tennis Centre gisteren op zijn hand in de partij tegen Karen Katsjanov. Ze scandeerden zijn naam en een aantal zwaaide met Servische vlaggen. De nummer een van de wereld gaf zijn fans waar ze voor gekomen waren. Hij klopte de Rus met 6-3, 7-6 (2).

Diskwalifcatie Zverev De Duitser Alexander Zverev is vanwege ‘onsportief gedrag’ verwijderd uit het tennistoernooi van Acapulco. Zverev, de nummer drie van de wereld, misdroeg zich na zijn verloren partij in het dubbelspel met de Braziliaan Marcelo Melo. Na de wedstrijd intimideerde de Duitser de umpire. Hij sloeg onder meer vier keer met zijn racket tegen de stoel van de arbiter. Zijn uitbarsting kan Zverev op meer sancties komen te staan. In 2019 kreeg de Australiër Nick Kyrgios voor vergelijkbaar gedrag een schorsing van zestien weken en een boete van ruim een ton.

