Drie kwartier achterstand? Geen probleem, dan kan je best de Tour nog winnen

Stel je voor dat Primoz Roglic zou zeggen dat zijn achterstand op Pogacar niets voorstelt. Of dat Aleksandr Vlasov zou roepen dat hij de Tour nog best kan winnen. Dan zouden we hen uitlachen. Rond de drie minuten achterstand? Kansloos heren!

Honderd jaar geleden lag dat anders. In de eerste etappe van die Tour – Parijs-Le Havre over 388 kilometer – komen drie sterke renners respectievelijk ruim drie kwartier, bijna een uur en ruim een uur na ritwinnaar Robert Jacquinot in de havenstad aan. Wat de drie overkomen is? Dat is niet helemaal duidelijk. L’Auto, het blad dat de Tour organiseert, schaart hen onder de renners die vaak lek zijn gereden. “Lekke banden hebben hun slachtoffers geëist, dat is normaal in Parijs-Le Havre. Maar er is nog niets verloren voor hen.”

En dat klopt. 4987 kilometer later wordt de Waal Firmin Lambot (die van die drie kwartier) in Parijs gehuldigd als Tourwinnaar, is Jean Alavoine (bijna een uur) als tweede geëindigd en Hector Heusghem (ruim een uur) als vierde. Eigenlijk heeft Heusghem de Tour als snelste afgelegd, maar hij is een keer van fiets gewisseld. Een fietswissel is in 1922 jaar alleen toegestaan als het rijwiel onherstelbaar beschadigd is en dat was Heusghems fiets volgens de organisatoren niet. Dus krijgt de Belg een tijdstraf van een uur. Dat tijdverlies kan hij niet meer goedmaken op Lambot.

En Robert Jacquinot, de winnaar van de eerste etappe, die door L’Auto na zijn zege is omschreven als ‘superieur aan allen’, ‘de meest briljante’, ‘de snelste’ en ‘de man die het minste last had van de storm’? Die heeft in de zesde etappe opgegeven. Omdat hij ‘nauwelijks meer vooruit kwam’.

