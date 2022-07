Drie keer tweede (maar wel geel): Wout Van Aert vindt het niet echt grappig meer

Tweede, tweede, tweede en nu is het niet grappig meer. Dat was ongeveer de gedachte die Wout van Aert zondag had na de derde etappe in de Tour de France. Drie etappes achter elkaar won hij bijna. Telkens werd hij tweede.

Het is een plek die Van Aert gewoon is. Hij wint veel, maar komt vaak op plek twee terecht in de cross (achter Mathieu van der Poel) en ook op de weg stelselmatig. Hij werd tweede in de Ronde van Vlaanderen, tijdens het WK tijdrijden, WK wegrace en de olympische wegrace, om maar enkele grote wedstrijden te noemen. “Tweede is in ieder geval beter dan geen resultaat. En ik denk dat als je er veel voor werkt, het ooit weleens je kant op valt.”

Gekomen om te winnen

Wel vloog Van Aert zondagavond als leider van de grootste wedstrijd ter wereld naar Duinkerke en heeft hij een mooie voorsprong in het puntenklassement. Iets wat hij al sinds de winter in zijn hoofd had. Alleen ja, hij is gekomen om te winnen. “Het is een heel raar gevoel. Ik deed alles voor geel, en voor de groene puntentrui. Dus eigenlijk gaat alles heel goed.”

De komende dagen zijn er nog meer kansen, te beginnen dinsdag in Calais. Woensdag is de kasseienetappe, waar ook Jonas Vingegaard en Primoz Roglic veilig overheen moeten worden geloodst. Vingegaard vertelde zondag dat Van Aert daar als meesterknecht moet optreden. Van Aert: “We gaan door om de twee ambities te combineren. Een groene trui voor mij, maar ook een klassement.”

De ploeg gaat zijn leiderstrui in ieder geval niet verdedigen. Dat kost te veel energie, zeker omdat de twee kopmannen ook moeten worden beschermd. Het is aan Van Aert zelf om voor zijn trui zorg te dragen, indien mogelijk. Is er nog ergens hoop uit te putten? Van Aert: “Ik kwam dicht in de buurt in etappes waarvan ik dacht dat ze mij niet echt lagen. Het waren massasprints, met een niet al te moeilijke aanloop. De komende dagen wordt lastiger. Dat geeft mij wel vertrouwen.”

Om er nog met een kwinkslag aan toe te voegen, verwijzend naar de millimeter verschil waarmee hij van Groenewegen verloor: “En ik kom ook steeds dichterbij.”

