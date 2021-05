‘Dramatische cijfers’: Nederlanders zijn door corona flink minder gaan sporten

De Nederlandse sportbeoefening gaat vijf jaar terug in de tijd. Het aantal mensen dat wekelijks sport, is met een half miljoen afgenomen tot het niveau van 2016. Bovendien is de helft van de sportende Nederlanders minder gaan bewegen, zo blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Zo sport Nederland’ van NOC-NSF, dat de impact van de coronacrisis op de sport in 2020 in kaart heeft gebracht.

NOC-NSF kwam de afgelopen maanden regelmatig met cijfers over sportbeoefening in Nederland naar buiten, maar het donderdag gepubliceerde onderzoek is een volledig overzicht over vorig jaar. Eens te meer wordt duidelijk dat de helft van de jonge kinderen minder is gaan sporten, dat vooral binnensporters de dupe zijn (70 procent is minder gaan sporten, vooral omdat de locaties maandenlang dicht moesten) en dat lager opgeleiden moeilijk kunnen worden verleid te bewegen. Bij zestigplussers is de uitval eveneens groot. Een op de drie sporters geeft aan volledig te zijn gestopt. Zwemmen kreeg de grootste klap: waar in 2019 nog 1,5 miljoen mensen zwommen, is dat vorig jaar gedaald naar net geen miljoen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van de sportkoepel noemt de uitkomst ‘dramatisch’. “Bij elke verzwaring van de maatregelen tegen corona zagen we een kentering.”

Er is een ‘vrij direct’ verband tussen de wekelijkse sportdeelname en de twee lockdowns die werden afgekondigd. “We maken ons nu grote zorgen over de beweegachterstand die Nederland oploopt”, aldus directeur Gerard Dielessen van NOC-NSF.

Gezelligheid van de clubs

1,4 miljoen mensen zeggen niet te weten of ze hun ‘normale’ sportgedrag na de crisis oppakken. Een groot deel van het aantal gestopte sporters geeft aan dat de sluiting van de sportclub daar debet aan is. “Eens te meer is duidelijk wat voor een belangrijke rol sportclubs en verenigingen spelen in Nederland, zowel sportief als maatschappelijk gezien”, zegt Van Zanen-Nieberg. “Zonder het ritme, de begeleiding en de gezelligheid van onze clubs sporten we een stuk minder.”

Zeker 48 sportbonden meldden een verlies aan leden dat groter is dan 2 procent. Samen betreft het zo’n 150.000 leden. Positieve uitzonderingen zijn er ook. Zo kreeg de Golfbond er 22.000 leden bij, en de sportvisserij zelfs 80.000. En het verlies van leden betekent niet automatisch minder sportbewegingen. Het aantal mensen dat ongeorganiseerd sport, is flink toegenomen. Twee op de vijf Nederlanders sport voor zichzelf. Dat is een toename van bijna 10 procent.

Lees ook:

‘Door de lockdown gaat een generatie jonge sporters verloren’

Sportverenigingen staan in de slaapstand. Ze vallen (nog) niet om, want leden blijken heel loyaal. Maar blijven ze dat, als de competities definitief van de baan zijn?

Minister Tamara van Ark: We waren ons te weinig bewust van de risico’s in sport

Ook de sport wordt hard geraakt door de coronapandemie. De financiële zorgen zijn groot en de bewegingsarmoede nam toe. In het turnen kwamen in 2020 ernstige misstanden naar buiten. Tamara van Ark (46), de nummer twee op de VVD-lijst voor de verkiezingen in maart, is sinds juli minister van sport. Ze gaf een interview aan Trouw.