Drama voor Jelinkova op de skipiste, Wüst en Schulting op medaillejacht

Om de Olympische Spelen te halen, heeft er voor Adriana Jelinkova nooit een rode loper uitgelegen. Met een verleden in Tsjechië, waar ze geboren is, Oegstgeest, waar ze opgroeide, en Oostenrijk, waar ze op haar elfde met haar moeder heenging, valt er niet te spreken over de weg met de minste weerstand.

Die laatste verhuizing had Jelinkova overigens zelf besloten, zonder medeweten van haar moeder. Ze wilde skiën in de bergen en vertelde aan kinderen uit haar basisschoolklas dat ze vertrok. Haar moeder hoorde dat pas bij thuiskomt van haar eigenwijze dochter.

Ook daarna moest ze nog veel hobbels nemen om de Spelen te halen. Zo zijn er elk jaar weer de geldzorgen. De Nederlandse Ski Vereniging kan haar weinig bieden en daarom is haar moeder de belangrijkste sponsor. Elk jaar denkt Jelinkova aan stoppen, omdat het haar financieel gezien moeilijk af gaat. Haar begeleidingsteam bestaat uit haar moeder en haar trainer, alles buiten de sport regelt ze zelf.

Door haar doorzettingsvermogen is Jelinkova de eerste Nederlandse skister sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo 1952. Want na plaatsing, een jaar geleden, scheurde ze haar kruisband af waardoor een lange revalidatie volgde. En afgelopen week testte ze nog positief op corona. In beide gevallen herstelde ze net op tijd. Drie maanden geleden in Lech maakte ze haar rentree.

Maar net als bij haar voorganger in Oslo gaat het helemaal mis. Al na vijftig seconden in de eerste run van de reuzenslalom mist Jelinkova een poortje waardoor ze de tweede run niet mag starten. Olympisch kampioene Mikaela Shiffrin overkomt op de Ice River hetzelfde.

Een hard gelag voor Jelinkova die vooraf zichzelf enige kans toedichtte. Net als bij het schaatsen mogen van de absolute toplanden maar een beperkt aantal skisters van start gaan. Daardoor hoopte ze op een finaleplek.

Het olympisch toernooi is voor Jelinkova nog niet helemaal voorbij. Woensdag doet ze de slalom.

Kansen in de ijshallen

Het mag geen verrassing heten dat de grootste kansen op medailles voor Nederland in de schaatshallen zijn. Te beginnen vandaag met de 1.500 meter voor vrouwen voor de langebaanschaatsers. Als we gisteren stilstonden bij het afscheid van de koning, Sven Kramer, mogen we nu onze aandacht richten op koningin Ireen Wüst. De Olympische Spelen is haar laatste grote optreden en ze wil doen wat ze bij de vorige vier edities ook deed: goud pakken. Dat moet op de 1.500 meter, met ook Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud, of later op de 1.000 meter gebeuren. Zij rijden vanaf 9.30 uur (Nederlandse tijd).

In het begin van de middag zijn alle ogen gericht op die andere koningin, Suzanne Schulting. Samen met Xandra Velzeboer en Selma Poutsma probeert ze zich individueel te plaatsen voor de finale van de 500 meter shorttrack, die ook meteen wordt gereden. De 500 meter is haar minst favoriete afstand van Schulting, toch behoort ze tot een van de kanshebbers.

Bij de 1.000 meter van de mannen betreden Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat vanaf 12.30 uur het ijs. Ze hopen op een verrassing in hun voordeel.