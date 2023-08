Drama op WK: Hassan (10.000 meter) én Bol (4x400 meter) vallen vlak voor finish

Het was voor Hassan ook zonder val een rare race. In het begin liet de tweevoudig olympisch kampioene (5000 en 10.000 meter) al een gaatje vallen en oogde het stroef. Toch kwam ze geleidelijk in een ritme en kon ze na een versnelling plaatsnemen achterin de kopgroep.

Het leek wel alsof ze voortdurend boven haar macht liep, zo moeizaam zag het eruit, maar in de laatste ronde kwam de geboren Ethiopische tot leven en rukte op naar de eerste plaats. Ze maakte er een heel lange eindsprint van en leek haar tweede wereldtitel op de langste baanafstand veilig te stellen, maar onder druk van de ook alsmaar versnellende Gudaf Tsegay maakte ze ineens een misstap en lag ze languit op het tartan. Gedesillusioneerd stond ze op en ging ze wandelend over de finish.

Ze werd elfde, nog net voor landgenote Diane van Es, die verdienstelijk als dertiende eindigde. De Ethiopische Tsegay profiteerde en won het goud

Femke Bol

Het Nederlandse sprintkwartet greep op de 4x400 meter gemengde estafette naast de wereldtitel. Slotloopster Bol ging kort voor het einde in leidende positie onderuit. Daarna kwam ze nog wel als derde over de finish, maar dat deed ze zonder het stokje dat ze tijdens haar val losliet en al over de finish was gegleden. Het Oranje-kwartet werd daardoor gediskwalificeerd.

Nederland lag lange tijd goed op koers. Nadat Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink waren geweest, begon Bol als leidster als slotloopster. Bol zag in het laatste rechte stuk de Amerikaanse Alexis Holmes naderen. De verzuring bij Bol sloeg toe en ze kwam ten val. Ze stond snel op en eindigde alsnog als derde. Het is echter verplicht om met het stokje over de finish te komen.

Het Amerikaanse team won goud in een wereldrecord. Het zilver ging naar Groot-Brittannië en Tsjechië eindigde als derde.