Drama Haller, Bayern direct weer in crisis en het sprookje van Luton

In de eerste tien minuten na de sensationele ontknoping in de Bundesliga had technisch directeur Hasan Salihamidzic nog alle spelers van Bayern München lopen knuffelen: tóch weer kampioen, op doelsaldo. Ongeveer drie kwartier later (18.28 uur) liet de top van de club, waar de 71-jarige Uli Hoeness nog altijd zeer machtig is, een persbericht de wereld insturen: Salihamidzic én algemeen directeur Oliver Kahn zijn ontslagen. Kahn was al afwezig in Keulen, waar Bayern de laatste wedstrijd speelde. Om 18.40 uur liet hij via Twitter de wereld weten dat het hem verboden was de titel nog mee te vieren.

Zo ging de Beierse feestvreugde bijna moeiteloos over in gekrakeel dat liet zien dat de crisis bij de ‘Rekordmeister’ nog niet voorbij is. Salihamidzic en Kahn zijn verantwoordelijk gehouden voor de vroege Europese eliminatie, het transferbeleid en de dure trainerswissel Nagelsmann-Tuchel. Onder leiding van Thomas Tuchel werd Bayern op de slotdag totaal onverwacht toch nog voor de elfde keer op rij kampioen.

Daar was een ware thriller van een voetbalmiddag aan voorafgegaan. Borussia Dortmund, dat met twee punten voorsprong aan de laatste speeldag begon, kon een 0-2 achterstand tegen 1. FSV Mainz 05 niet meer goedmaken (2-2). Sébastien Haller beleefde de grootste teleurstelling uit zijn sportieve carrière. De ex-spits van Ajax, die dit seizoen twee operaties en chemokuren kreeg vanwege teelbalkanker, miste in de eerste helft een strafschop.

Dortmund-trainer Edin Terzic kon na afloop zijn tranen niet bedwingen. Terwijl zijn de muur van Mainz niet gesloopt kreeg, ook Donyell Malen niet, greep Bayern in de 89e minuut de winst bij 1. FC Köln. Jamal Musiala was net ingevallen voor ex-Ajacied Noussair Mazraoui toen hij de bal in de hoek schoot: 1-2. Ryan Gravenberch had in de basis gestaan. Dat gold ook voor vaste waarde Matthijs de Ligt. Op zijn 23ste heeft hij al landstitels in Nederland, Italië en Duitsland op zijn naam staan.

Luton Town

In Engeland promoveerde Luton Town naar de Premier League, voor het eerst in de 138-jarige historie. Dat mag een klein voetbalsprookje worden genoemd. De club uit het stadje ten noorden van Londen degradeerde bij de invoering van de Premier League in 1992 en raakte door wanbeleid diep in verval. Tien jaar geleden speelde Luton Town nog op het vijfde niveau van Engeland. De opmars leidde zaterdag tot de finale van de play-offs om promotie tegen Coventry City. Op Wembley werd het mede door een goal van Coventry-speler Gustavo Hamer (oa. ex-PEC Zwolle) 1-1, waarna het uitdraaide op strafschoppen. Die reeks werd met 6-5 gewonnen door Luton dat de thuiswedstrijden speelt in een bouwvallig stadion uit 1905 van 10.000 plaatsen. Een nieuw stadion is op komst, maar de eerste schop moet nog in de grond als de grote sterren uit de Premier League zich vanaf augustus in Luton gaan melden.

38e titel Benfica

In Portugal is Benfica voor het eerst sinds 2019 weer kampioen geworden. Het elftal van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt won op de laatste speeldag met 3-0 van Santa Clara. Benfica blijft FC Porto 2 punten voor. Het is de 38e titel voor Benfica.

