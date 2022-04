Doorwerken na een kankerdiagnose: zal dit Van Gaal veranderen als coach?

1. Waarom komt het nu naar buiten?

Vanaf 14 april draait de documentaire Louis, de totale mens achter een ongekend voetbalfenomeen in de bioscopen. Regisseur Geertjan Lassche volgde Van Gaal onder meer tijdens zijn bestralingen. Hij wil in de film laten zien wie de bondscoach echt is, omdat hij vindt dat mensen vaak een verkeerd beeld van hem hebben. In Humberto zei hij: “Geertjan Lassche filmt ook de mens achter de coach. Dan heb je de keuze: laat je dat zien of niet? Ik vind dat dat een onderdeel van het leven is. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven met de dood – in mijn familie, met mijn vrouw (Van Gaal verloor zijn eerste vrouw in 1994 aan alvleesklierkanker, red.). Ik ben waarschijnlijk rijker geworden in mijn leven als mens door al die ervaringen. Ik vond dat dat ook in de film moest.”

2. Wisten de voetballers en de KNVB ervan?

Van Gaal kreeg de bestralingen tijdens tijdens trainingskampen ’s nachts, zodat de spelers van het Nederlands elftal er geen lucht van zouden krijgen. Van Gaal wilde dat niet omdat het ‘hun keuzes of daadkracht’ zou beïnvloeden. “Zij zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo.” Hij kreeg in het ziekenhuis een voorkeursbehandeling, zodat zijn ziekte verborgen kon blijven. “Ik mocht via de achteruitgang naar binnen als ik naar een afspraak ging, en werd dan meteen in een andere kamer geduwd. Ik had een geweldige behandeling.”

De KNVB wil niet zeggen hoelang de bond hiervan op de hoogte was, en of er over een plan B is gesproken, als het met de gezondheid van Van Gaal niet goed zou gaan. “Wat een werkgever en werknemer bespreken, is iets wat tussen hen beiden moet blijven”, aldus een woordvoerder.

3. Is prostaatkanker levensbedreigend?

Van Gaal: “Aan prostaatkanker ga je in de meeste gevallen niet dood. Meestal zijn het onderliggende ziektes die je bij deze vorm van kanker fataal worden.” Volgens KWF Kankerbestrijding leeft 88 procent van de gemiddeld 13.600 mannen bij wie de ziekte jaarlijks wordt vastgesteld vijf jaar na de diagnose nog. Prostaatkanker kan worden opgespoord door een psa-test. Dit ‘prostaat-specifiek antigeen’ is een eiwit waarvan het gehalte gemeten kan worden, maar de tests zijn niet erg betrouwbaar. Daarom wordt hier ook geen bevolkingsonderzoek mee gedaan. Prostaatkanker geeft in het begin meestal weinig klachten. Gevaren ontstaan als de kanker uitzaait naar andere delen van het lichaam, bijvoorbeeld naar de botten. Of daar bij Van Gaal sprake van is, is onbekend.

4. Hoe zijn de reacties?

In de nationale en internationale voetbalwereld is gisteren gereageerd. Zijn voormalige clubs Manchester United, FC Barcelona, Bayern München en AZ staken Van Gaal via sociale media een hart onder de riem, evenals bijvoorbeeld Real Madrid. Ook spelers met wie hij werkte, zoals Andrés Iniesta, Xavi en Marcus Rashford, stuurden steunbetuigingen de wereld in. Net als de Uefa, de Europese bond die Van Gaal vaak bekritiseerde – ook vorige week nog.

5. Zal dit Van Gaal veranderen als coach?

Van Gaal wist al enige tijd dat hij ziek was toen hij in augustus 2021 werd benoemd tot bondscoach. In zijn persconferenties vorig jaar toonde hij zich vaak ouderwets strijdbaar tegenover de media. Met andere fysieke tegenslagen – in november belandde hij na een breuk in zijn heup in een rolstoel, en recent liep hij een coronabesmetting op – ging hij relativerend om.

Afgelopen week leek hij milder dan ooit. In zijn beleid richting het WK, eind dit jaar in Qatar, zit een lijn: vorig jaar gaf hij uit tijdgebrek nog gehoor aan de wens van de spelers om in een 4-3-3-systeem te spelen, maar afgelopen maand zette hij zoals aangekondigd de tactiek naar zijn hand.

Voetbal is een van de belangrijkste zaken in zijn leven. “Ik heb ongelooflijk veel discipline en wilskracht. Ik kan het werk als bondscoach onder deze omstandigheden opbrengen omdat ik het leuk vind om met zo’n groep te werken. Dat beschouw ik als een cadeautje op latere leeftijd”, zei hij bij Humberto.