Doordeweeks niet trainen? Dan is sporten in het weekend ‘onverantwoord’

De kou hangt in de lucht en de regen druppelt gestaag op het lege sportpark van DFC in Dordrecht. De eerste elftallen van de vijf-na-oudste club van Nederland en tegenstander Streefkerk staan met de mouwen over de handen klaar voor mogelijk de laatste wedstrijd voor langere tijd. Nog een keertje peppen ze elkaar op. “Kom op, boys.”

Door de nieuwe coronamaatregelen is zeker drie weken alles na 17.00 uur verboden. Dus ook trainingen voor beide selectie-elftallen, die twee avonden per week op het veld staan. Maar niet trainen en wel spelen, is dat nog te doen?

Boven in de bestuurskamer van DFC ontvangt voorzitter Anne Evers zijn collega-bestuurder van Streefkerk, Chris de Lange. Consensus is hier snel bereikt: voetballen in het weekend zonder training doordeweeks is ‘onverantwoord’, vinden de voorzitters. Evers: “Het heeft zoveel gevolgen, alleen al met blessures. Dit kan echt niet doorgaan.”

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de voetbalbond de competitie stillegt, zegt voorzitter Ben van Olffen. “Het is triest. Niet meer trainen betekent niet meer voetballen. We moeten voorlopig stoppen.”

Niet meer verantwoord

De KNVB bekijkt alle scenario’s. Een daarvan sluit aan bij de opvatting van de belangenorganisatie: per direct stoppen met amateurvoetbal en aan een vroege winterstop beginnen. “Onze stelregel is altijd dat sport gezond is”, zegt woordvoerder Jaap Paulsen. “Als je niet kan trainen, is het vroeg of laat niet meer verantwoord om wedstrijden te spelen. Er kijken bondsartsen met ons mee.”

Ook in andere amateursporten gaan deze geluiden op. Alle sportbonden plegen inmiddels spoedberaad. De regels gelden in ieder geval tot en met 18 december. Sommige buitensportcompetities eindigen dit weekend al. Zo probeert de KNHB alle hockeywedstrijden zondag voor 17.00 uur afgerond te hebben. Daarna starten zaalcompetities, waar vooral jeugdspelers aan meedoen.

Binnensporten als handbal, basketbal en volleybal hebben ook problemen. Het tijdstip van 17.00 uur breekt dwars door het wedstrijdprogramma heen. De bonden brengen deze dagen alle consequenties in kaart en informeren daarna de aangesloten verenigingen. Professionele sport mag wel in de avonden, alleen zonder publiek.

Risico op blessures neemt toe

Evers van DFC vindt stoppen met voetbal de enige juiste beslissing. “Ik snap de beslissing dat er maatregelen moeten komen. Alleen trainen had nog gekund. En wie weet vinden de lagere teams het prima, alleen op zaterdag spelen. Maar er moet duidelijkheid komen. Dit is niks.”

Bewegingswetenschapper Stephan Laschet voorziet een verhoogde kans op blessures. “Het risico is simpelweg groter. Mensen gaan qua prestatieniveau na enkele weken al achteruit. Daarnaast wordt het proces van spieropbouw en -herstel doorbroken met de huidige maatregelen. En niet alleen dat: ook de algehele staat van paraatheid van het lichaam aangaande zware prikkels. Dan kun je denken aan sprinten, springen en snel draaien. Het is in dit geval echt niet zo dat het ineens blessures regent, maar het risico erop is simpelweg groter.”

Paulsen van de KNVB vindt het ‘oude scenario’ van wel trainen maar niet spelen een reële optie voor de 1,2 miljoen amateurvoetballers. “In beweging blijven is in deze crisis belangrijk. Ook voor het voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes en psychische aandoeningen. We kaarten dit de komende dagen opnieuw aan bij de Tweede Kamer.”

Marc van den Tweel, algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF, sluit zich daarbij aan. “Het is erg jammer want het opbouwen en in stand houden van een hoge weerstand is altijd al cruciaal, zeker tijdens deze gezondheidscrisis.”

Bij DFC is er nog hoop dat het kabinet bijdraait. Mocht dat niet zo zijn, dan volgt daarna binnen de vereniging weer overleg. Maar vooralsnog overheerst teleurstelling. Evers: “We gaan ook een periode in waarin het verenigingsleven weer een knauw krijgt. Maar het hoeft niet zo heel erg te zijn. Het is nog twee wedstrijden tot de winterstop. Dat is wel in te halen.”

Lees ook:

Lees hier een overzicht van de nieuwe coronamaatregelen

Lees hier een overzicht van de nieuwe coronabeperkingen, die in zullen gaan vanaf zondag 28 november om vijf uur ‘s morgens.

Deze mensen zijn de dupe van de uitgestelde zorg: ‘Zij nemen mijn plekkie in het ziekenhuis in’

Wie zijn de mensen die weken, maanden, of al bijna twee jaar wachten op zorg die vanwege covid telkens wordt verzet? Tien portretten. ‘Een of twee keer per dag heb ik een pijnaanval.’