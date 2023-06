Door Venus was Rosmalen voor één dag het centrum van de tenniswereld

De aanwezigheid van Serena Williams op de tribune benadrukt hoe uitzonderlijk de deelname van Venus Williams op het WTA-toernooi van Rosmalen is. Haar zwangere zus is er speciaal voor naar Nederland gekomen. Om haar heen de andere zussen, de schoothond op haar knieën. Ze zijn een paar minuten voor de wedstrijd met een geblindeerde Bentley afgezet achter de hoofdtribune van het centre court.

Venus voor het eerst in Nederland

Vrijwel onberoerd volgt de familie de verrichtingen van de oudste van de twee, bijna 43 jaar oud, na magere jaren afgezakt naar plek 701 van de wereldranglijst. Venus Williams maakt niet alleen haar debuut in de eerste ronde van Rosmalen, ze is ook voor het eerst in Nederland.

Beloftes van Marcel Hunze gaven de doorslag. De manager van Williams nam contact op met de toernooidirecteur en hintte na bijna een half jaar blessureleed op een rentree van de Amerikaanse. Hunze zag een opening, beloofde gretig een wildcard en kreeg na ruim twee weken bedenktijd definitief groen licht.

Hunze noemt de komst van Williams een stunt. De namen van beide zussen stonden al zolang hij zich kan herinneren op zijn verlanglijst. Serena werd een keer concreet, maar ze haakte af en verscheen later op Wimbledon.

Toch een legende

“Beter laat dan ooit. Venus Williams is ook een legende”, zegt Hunze over de zevenvoudig Grand Slam-winnares. Vergelijkbare herinneringen koestert hij aan de aanwezigheid van Martina Navratilova in 2005. “Er hangt een speciale vibe.”

Dat beamen de vriendinnen Carolien Metaal (60) en Anne Wouters (42). De voormalig collega’s uit Haaksbergen en Rotterdam hebben maanden geleden al kaarten gekocht. “Toen was het nog onbekend wie hier zouden spelen. De aankondiging van de komst van Williams hebben we meteen in onze app gedeeld. Het is een fantastische bijkomstigheid. We kijken uit naar de wedstrijd.”

Op zoek naar Venus

8200 van de 9000 beschikbare kaarten zijn verkocht voor de attractie Williams, die na Tallon Griekspoor de baan op mag. Een dag eerder waren dat nog 5100 toegangsbewijzen. Ruim een uur voor het duel zoeken veel liefhebbers naar de Amerikaanse. Ze vinden haar serverend op een trainingsbaan. Met een golfkarretje ontvlucht ze daarna de drukte.

Eenmaal op de baan ziet Williams de 17-jarige Celine Naef tegenover zich. De Zwitserse debuteert op dit niveau.

Het verschil in ervaring is gigantisch: de voormalig nummer 1 van de wereld had al vier grandslamtitels op haar naam staan ten tijde van de geboorte van haar Zwitserse opponente. Williams debuteerde in 1994 tegen de inmiddels 54-jarige Shaun Stafford en speelde in 1997 op de US Open haar eerste grote finale. Haar laatste grandslamtitel behaalde ze in 2008.

Slechts flitsen van de oude Williams

Het publiek op de gevulde tribunes ziet niet meer dan flitsen van de oude Williams. Ze maakt een uitgebluste indruk. Met elke slag groeit de weemoed naar vroegere tijden. Lang slaagt ze in de opzet met minimale inspanning maximaal resultaat te behalen. Williams beweegt nauwelijks over de baan, neemt de maximale tijd voor haar servicebeurt en wandelt na een punt in slow motion over het gras.

De beste dagen liggen ver achter haar. In de eerste set profiteert ze nog van de zenuwen van Naef, maar gaat daarna ten onder aan haar gebrekkige conditie (6-3, 6-7, 2-6). Zelf denkt ze meer ritme nodig te hebben: “Ik heb wedstrijden nodig om weer op niveau te komen.”

Ook in de persconferentie weet Williams nauwelijks energie te leggen. Met korte en obligate antwoorden maakt ze zich snel uit de voeten. Ze is er wel, maar wil er niet zijn. De aanmoedigingen van haar zus waren fantastisch, net als het publiek en het gras van Rosmalen. Ze had jaren eerder moeten komen.

Over haar toekomst wil Williams niet praten. Ze kijkt niet verder dan volgende week. Dan speelt ze weer. Gesproken wordt over een afscheid tijdens de US Open van 2024. Voor Hunze doet dat er niet toe. Door haar was Rosmalen in ieder geval voor één dag het centrum van de tenniswereld.

