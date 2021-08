Door pure wil, toewijding en een groot groepsgevoel zijn de baanwielrenners nu ook olympisch kampioen

Op het middenterrein draaien ze hun rondjes. Op wegfietsen, in wandeltempo. Alles om de imposante bovenbeenspieren een beetje los te maken in de aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van hun leven. De Nederlandse mannen zijn de baas van de teamsprint, al jaren. En die wetenschap moet op de wielerbaan van Izu leiden tot goud, simpelweg omdat er voor Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli geen andere optie is. Zij, alleen zij, moeten met een gouden medaille om de nek het wielerovaal verlaten.

Als Lavreysen twintig minuten voor de start van de finale op zijn fiets klimt om te gaan losrijden, speelt om zijn mond steeds een lachje. De mannen hebben dan al een kwalificatie en een tweede ronde in de benen. Daarop waren ze steeds het snelst. Het is alsof Lavreysen dan al weet dat hij een uurtje later met een zware gouden medaille om zijn nek zal staan. Naar buiten toe is hij het liefst bescheiden, maar zijn houding verraadt anders: hier rijdt iemand die weet dat hij de beste is.

Kruisje slaan

Vlak voor de start van de finale stapt Roy van den Berg de baan op. Hij moet het spul straks in gang trekken. Al jaren traint hij voor één rondje, waar hij net iets meer dan zeventien seconden over zal doen. Van den Berg loopt als laatste naar de baan, waar hij op zijn fiets wordt gehesen. Dan slaat hij even een kruisje. En later, als hij het goud eenmaal om de nek heeft, zoekt hij met zijn ogen steeds de lucht boven hem. Van den Berg rijdt hier in Izu met een extra opdracht. Hij beloofde zijn moeder olympisch goud, twee dagen voor ze twee jaar geleden overleed.

En zo hebben ze allemaal hun verhaal. De mannen van de ultieme krachtsexplosie, van die drie rondjes onwaarschijnlijk hard rijden, met een gemiddelde van boven de 65 kilometer per uur. Matthijs Büchli is een fenomeen op de keirin, een ander baanonderdeel en heeft eigenlijk maar één opdracht: zorgen dat Nederland zich als eerste kwalificeert. Daarna is zijn rol over en kan hij zich richten op de rest van het toernooi. Daarmee is Nederland uniek. Een sprintploeg bestaat normaal gesproken maar uit drie renners.

Dat Nederland er met vier renners is, heeft het te danken aan bondscoach Hugo Haak, die er alles aan wilde doen om zijn ploeg voor de finale zoveel mogelijk energie te laten sparen. Daarom moest er een vierde man mee, die ervoor kon zorgen dat vooral de derde man in de trein, Hoogland, het fitst van iedereen aan de finale kon beginnen. Haak vond een maas in de regels, waardoor ze met vier naar Japan konden. En dus was het devies: Büchli na de kwalificatie eruit, Hoogland erin. Het tekent de toewijding, ook in de begeleidende staf.

Als het Nederlandse drietal in Izu wordt weggeschoten voor de drie rondjes van hun leven, is al snel duidelijk dat die opzet heeft gewerkt. Met speels gemak rijden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland naar het goud. Hun tijd (41.369) is een olympisch record. Het wereldrecord (41.225) blijft net buiten bereik. “We hadden graag dat wereldrecord willen rijden”, zei Haak na afloop. “Maar het was uiteindelijk helemaal niet nodig.” Tegenstander Groot-Brittannië wordt op seconden achterstand tweede.

Relaxed

Als de mannen na afloop hun ronde langs de nationale en internationale pers maken, valt op hoe relaxed ze zijn. En hoeveel ruimte Van den Berg krijgt, de man van zeventien seconden. Hij vertelt over zijn overleden moeder, en over belofte die hij haar maakte: “Ik heb het moment dat ik haar een gouden medaille beloofde nog wel een paar keer herbeleefd vandaag, zeker toen ik net op het podium stond. Ze is onverwacht overleden. Ik had een fantastische relatie met haar en ik ben blij dat ik mijn belofte heb kunnen inlossen.”

De andere mannen doen de gesprekjes vanaf een fiets. Dat is beter voor de benen dan staan. De komende dagen worden nog meer medailles van ze verwacht. Hoogland en Lavreysen zijn de topfavorieten om later deze week olympisch goud te winnen op de individuele sprint. Büchli heeft zijn zinnen op de keirin gezet. De bondscoach weet dat zijn mannen het kunnen: “We hebben al eens eerder bewezen dat we goed in een toernooi kunnen groeien als we beginnen met goud op de teamsprint.”

Haak doelt op de WK van 2020 in Berlijn. Daar toonde Nederland zich als een wereldmacht in het baanwielrennen. De ploeg haalde er liefst zes gouden, twee zilveren en een bronzen medaille. Het zorgde voor enthousiasme op weg naar Peking: de baanploeg gold vooraf als één van het meest kansrijk voor veel eremetaal.

Voor de sprinters is de eerste van die medailles er één die is gebouwd op pure wil, toewijding en een groot groepsgevoel. Sinds november 2017 zijn de mannen ongeslagen op grote toernooien. En toen vorig jaar de Spelen met een jaar werden uitgesteld besloten ze extra hard te gaan trainen, om in Tokio nog beter voor de dag te kunnen komen. Lavreysen. “Het is gek, maar we hebben er zo lang naar toegeleefd dat ik nu eigenlijk een beetje een gek gevoel heb. Ja, ik ben olympisch kampioen. Het ging zoals we wilden.”

