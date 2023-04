Door Jutta leerdam en haar ‘bad boy’ Jake Paul leek het schaatsen héél eventjes boven de spruitjeslucht uit te stijgen

Nu de temperatuur eindelijk richting de 20 graden kruipt, en ik bij ijs alleen nog aan de blokjes in mijn gin-tonic denk, wil ik eigenlijk niets meer horen over schaatsen. Toch schrok ik vorige week even vrolijk op. Jutta Leerdam heeft een nieuwe liefde: Jake Paul, Amerikaans bokser, spierbundel vol tattoos en prominent bad boy op YouTube (20,3 miljoen abonnees).

Even leefde ik in de illusie dat Leerdam de spruitjeslucht in het schaatsen gaat verjagen. Tot de schaatsbond deze week voor een oud-Hollandse schaatsrel zorgde. Ik verwacht er elk moment Kamervragen over. En sowieso een wraakactie vanuit België, die onze Mathieu van der Poel weleens lelijk kan treffen.

Eerst de feiten. De KNSB heeft besloten dat de goede buitenlandse rijders vanaf 2024 niet meer actief mogen zijn in Nederlandse commerciële teams. De ijs-uren worden mede door de bond bekostigd en de KNSB vindt dat wij onze concurrentie niet sterker moeten maken. Of die vreemdelingen moeten flink dokken.

De maatregel treft nu vooral Belgen: wat shorttrackers en olympisch kampioen massastart Bart Swings. Team Iko is woedend en stapt naar de rechter.

Het spookbeeld van het korfbal wordt steeds reëler

Los van de klimaatopwarming die de vraag opwerpt hoelang we ons nog die energieverslindende ijsbanen kunnen permitteren, zou je verwachten dat de KNSB zich zorgen maakt over de internationale uitstraling van het schaatsen. Het spookbeeld van het korfbal wordt steeds reëler.

De afgelopen jaren hield Nils van der Poel de glijdende navelstaarders hier ten lande al een spiegel voor. De Zweed maakte en passant de KNSB terecht het verwijt van machtsmisbruik – door beïnvloeding van de ijsmeesters. En weg was-ie, doei!

Afgelopen winter zette een Amerikaan van 18 jaar het hele spul hier in zijn hemd: Jordan Stolz. Grappig vond ik dat de Nederlandse media opgewonden melding maakten dat zelfs The New York Times (!) was uitgerukt voor Stolz. Voor de Amerikaanse krant was de reportage in Thialf zoiets als een reportage in Trouw over een marginale sport als bandy, zoals deze week: als exotisch fenomeen, leuk voor een keer.

Buiten de Winterspelen is de aandacht voor schaatsen in het buitenland nihil. Dat zal het IOC ook zien. Wereldbekerwedstrijden worden verreden in lege hallen met louter Nederlandse reclames, omdat de NOS het tot in den treure blijft uitzenden. Ondanks Nils ‘VDP’ won Nederland twaalf olympische schaatsmedailles, vorig jaar in Peking. Zorgwekkend veel. Je zou zeggen: tijd voor ontwikkelingshulp.

Wij betalen, eigen volk eerst, weg profiteurs!

Het omgekeerde gebeurt nu. In een toelichting op het besluit spreekt de KNSB over het belang van ‘TeamNL’. Dat is het marketinggedrocht dat op Papendal is bedacht door de hijgerige medailletellers van NOC-NSF. Ik zie het benepen spruitjesbesluit van de KNSB toch vooral als een uiting van het protectionistische sentiment in onze samenleving: wij betalen, eigen volk eerst, weg profiteurs! Alsof de EU niet bestaat. Alsof de schaatsbond er niet primair is voor het algemeen belang van de sport.

En ik vrees wraakacties. De dagen dat bijvoorbeeld Daniëlle van de Donk bij Arsenal mag blijven trainen, lijken geteld nu Cornelius Kersten, schaatsend voor Engeland, niet meer in Thialf mag meetrainen. Het WK vrouwenvoetbal komt eraan!

De repercussies der Belgen? Ze gaan ónze ‘VDP’ verbieden bij daglicht op hún wegen te trainen, zoiets. Want wie heeft die wegen betaald? De Belgische overheid! Let op, onze zuiderburen gaan onze Mathieu nu echt dwarsbomen, zodat hún Wout eindelijk eens De Ronde of in Roubaix wint. Bedankt KNSB!