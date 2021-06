Door een groet aan ‘opi en omi’ ging het mis: valpartijen overschaduwen eerste Touretappe

Wie voorin het peloton rijdt, zit op de veiligste positie. Die wielerwet gaat zo vaak op, dat ploegen speciaal renners in dienst nemen die goed om die positie kunnen dringen. Maar dit keer, tijdens de eerste etappe van de Tour de France van Brest naar Landerneau, bleek het ook voorin voor Jumbo-Visma onveilig, en vooral voor de Duitser Tony Martin.

‘Allez Opi Omi’, stond er op het kartonnen bord geschreven dat een fan op 42 kilometer voor de finish omhoog hield. Een bericht voor opa en oma, die waarschijnlijk thuis de koers bekeken. Het kartonnen bord werd zo vastgehouden dat een deel over de weg uitstak. Precies over het stuk asfalt waar Tony Martin als tweede in de Jumbo-Visma-rij wel overheen moest, aangezien de hele weg was versperd door renners. Martin kon geen kant op, behalve rechtdoor, wetende dat hij een seconde later op de grond zou liggen.

Een hapje uit z’n fiets

Achter hem knalde bijna iedereen van het team op elkaar. Steven Kruijswijk, Primoz Roglic. Die laatste moest van fiets wisselen (met Jonas Vingegaard) en Kruijswijk reed met een hapje uit z’n fiets verder: hij miste bij zijn achterwiel een stuk uit zijn frame. Fysiek was er ook pech. Mike Teunissen moest na afloop naar een radioloog voor een scan, Tony Martin kwam er met een paar schaafwonden vanaf. Jasha Sutterlin van Team DSM was minder gelukkig. Zijn Tour eindigde na 158 kilometer.

Uiteindelijk werd er voor in het peloton op de gevallen renners gewacht, maar juist omdat de valpartij onnodig was, dreunde het ook na afloop wel door in het peloton. Bijna verloor de ploeg daar meerdere renners, en als gevolg van de valpartij verloor Kruijswijk bijna twee minuten tijd in het algemeen klassement.

De veiligheid van de wielrenners is de laatste jaren op allerlei manieren in de aandacht gekomen. Wegen te gevaarlijk, afdalingen met te slecht asfalt, of ook risico’s met publiek. En dat laatste kwam al voor de Tour aan de orde. Bauke Mollema had het zelfs al benoemd als aandachtspunt. Niet zozeer over fans die niet opletten, maar wel over het feit dat het door het geluid een stuk gevaarlijker zou worden. Minder goed elkaar verstaan leidt tot ongelukken.

Een dag uit met de familie

Nu ook Frankrijk langzaam van het coronaslot gaat, is de Tour weer een plek voor een dag uit met de familie. De route van de Tour staat weer vol met gezinnen, vriendengroepen en hele dorpen. De lach klinkt weer, en de geur van gebraden worstjes van de barbecue dreef over de slotklim bij Landerneau.

Het peloton was er blij mee, dat er weer publiek mocht zijn. Maar de oproep klonk wel gelijk weer: pas nu alsjeblieft op, blijf aan de kant van de weg. Zoals Julian Alaphilippe zei: “Ik roep iedereen op zich voorzichtig te gedragen. We moeten op blijven letten, met zijn allen.”

Want ook in het peloton nam de stress zienderogen toe, naarmate de finish naderbij kwam. Zeker in de Tour wil iedereen vooraan rijden, is de druk het grootst en omdat niemand tijd wil verliezen, is er te weinig ruimte voor iedereen die vooraan wil komen. Die stress mondde uit in nog een valpartij, waardoor een gebutst peloton aan de finish kwam. De meeste renners reden wel uit, maar velen stapten met een grimas de ploegbus in. Marc Hirschi, vorig jaar de revelatie, hield de rechterpols vast op een manier die weinig goeds voorspelde. Cyril Lemoine werd verbonden aan een hoofdwond en verliet de Tour.

Ook vrolijke verhalen te vertellen

Door het leed kwam er een sluier over twee andere verhalen te liggen, die óók te vertellen waren. De fraaie zege van de Fransman Julian Alaphilippe, die een vroege aanval op de laatste klim volhield en met 8 seconden voorsprong finishte op Michael Matthews en Primoz Roglic. Mathieu van der Poel (20ste) verklaarde dat hij absoluut niet het gevoel had dat hij kon winnen.

Bovendien viel de bravoure op van Ide Schelling, de jonge excentrieke debutant bij Bora-Hansgrohe die dit jaar doorbreekt in het peloton (en zo laat pas wist dat hij naar de Tour mocht dat hij zijn ‘hoogtestage’ maar in de Ardennen deed). Hij reed zich naar de bolletjestrui, door onder meer aan te vallen op het moment dat hij deed alsof hij naar de ploegleiderswagen wilde gaan, maar eigenlijk ruimte wilde maken om te demarreren.

“Ik heb echt enorm genoten”, zei Schelling na afloop, terwijl hij in de bollentrui de ene na de andere mediaploeg af ging. Het waren woorden die zeker niet iedereen kon zeggen. Misschien volgende keer toch maar met een proloog starten, opperde Michal Kwiatkowski van Ineos op sociale media. “Om het allemaal wat kalmer te maken aan het begin.”

