Dominique Janssen laat anderen excelleren: ‘Maar als het kan, gooi ik er een schaar uit’

Dominique Janssen was tot tranen toe geroerd. Begin juni, de dag voor de Champions League-finale met haar club VfL Wolfsburg tegen FC Barcelona, kreeg ze ineens een berichtje van haar broer Jordi. ‘Do, ik zeg het je eigenlijk nooit, maar ik ben ontzettend trots op je’, schreef hij.

Het bericht deed haar veel. Vooral omdat het Janssen (28) herinnerde aan de lange reis die ze heeft afgelegd als voetbalster. Vroeger wilde zij, een meisje uit het Limburgse Horst, niets liever dan profvoetballer worden. Maar omdat meisjesvoetbal nog niet zo ontwikkeld was, speelde ze tot haar achttiende tussen de jongens bij amateurclub Wittenhorst. Daarnaast trainde ze veel individueel.

Toen ze hoorde dat een Engelse club met het vrouwenteam een trainingskamp bij Wittenhorst organiseerde, vroeg ze of ze mee kon doen. Dat was niet mogelijk, maar wel bij de tegenstander in het al geplande oefenduel, het hoogste meisjesteam van het Duitse Essen. Die club zag het talent in haar. Janssen vertrok als achttienjarige naar Duitsland. Nieuwe taal, andere omgeving, maar Janssen wist: als ik mezelf wil ontwikkelen, dan moet ik ook uitgedaagd worden.

Debuut op 5 maart 2014 tegen Australië

Al die jaren, met tussen Essen en VfL Wolfsburg vier seizoenen bij Arsenal, kwamen dinsdagavond bovendrijven. Dat was na afloop van de recordzege op Vietnam (7-0), waarmee Oranje zich als groepswinnaar plaatste voor de achtste finale tegen Zuid-Afrika. Ze werd in het hotel toegesproken door Jan Dirk van der Zee, directeur bij de KNVB. Aanleiding was haar honderdste interland. Ook haar debuut, op 5 maart 2014 tijdens de Cyprus Cup tegen Australië, werd daarbij in herinnering gebracht.

“Ik was toen zo nerveus, maar ook heel blij dat ik mijn debuut had mogen maken”, vertelt Janssen vanuit Nieuw-Zeeland. “Ik kwam binnen als een broekie en wilde mezelf laten zien, elke training weer. Maar ik was zo jong en onervaren. Dat is heel anders dan nu. Als ik mezelf vergelijk met Wieke Kaptein (met zeventien jaar de jongste speelster bij Oranje, red.): volgens mij was ik echt nog niet op dat niveau op die leeftijd. Die ontwikkeling is mooi om te zien in het vrouwenvoetbal.”

‘Een zeer betrouwbare, goede schakel’

Janssen groeide uit tot een vaste waarde in Oranje. Ze was erbij toen in 2017 de Europese titel werd veroverd en twee jaar later in de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten. Nu is ze bezig aan een sterk WK, als de meest linkse van de drie centrale verdedigers. Oud-trainer Aad de Mos stelde dat veel verdedigers in de eredivisie voor mannen nog een voorbeeld kunnen nemen aan Janssen.

Bondscoach Andries Jonker is eveneens lovend. “Dominique is een zeer betrouwbare, goede schakel – zowel op als buiten het veld”, vindt hij. “Om de creatievelingen in ons elftal te kunnen laten excelleren, moeten anderen de voorwaarden creëren. En zij is zo’n speelster. Daarnaast voert zij simpelweg haar taak uit. Dat is vooral verdedigen, zorgen dat je tegenstander niet gevaarlijk is en dat je anderen helpt. En, wat vrij uniek is: zij heeft in beide benen een voortreffelijke pass.”

Waken voor onderschatting van Zuid-Afrika

Janssen krijgt het niet voor niets. Ze beschrijft nauwgezet haar dagritme. Van goed ontbijten naar trainen, van goed rusten en misschien wat extra krachttraining. “Je moet gewoon topfit zijn”, zegt ze. “Zeker als je wat ouder wordt, heb je echt een dag nodig om te herstellen. Spelers worden steeds sneller, beter en fysiek sterker. Je moet echt honderd procent gefocust zijn.”

Janssen waakt voor onderschatting van Zuid-Afrika, de tegenstander die Oranje zondagochtend in de achtste finale treft in Sydney (04.00 uur Nederlandse tijd). Janssen: “Zij gingen best verrassend door. We hebben al het hele toernooi gezien dat er verrassingen zijn.” Zo zijn olympisch kampioen Canada, Brazilië en tweevoudig wereldkampioen Duitsland al naar huis. Janssen: “Dat betekent dat je voor elke tegenstander paraat moet zijn”.

Tegen Vietnam verraste Janssen door een doelpunt voor te bereiden vanaf de achterlijn, inclusief een schaar, de ouderwetse passeerbeweging. Of die weer te zien zal zijn tegen Zuid-Afrika? Ze lacht. “Ik ben geen hele creatieve speelster, zoals Esmee Brugts of Lieke Martens. Maar als ik een keer in die positie kom, doe ik negen van de tien keer een schaar. Daar heb ik vroeger urenlang op geoefend.”

