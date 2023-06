Dominique Janssen kiest op intuïtie in de sneltreinvaart van het vrouwenvoetbal

Op blote voeten en met een bidon in haar hand staat Oranje-international Dominique Janssen dinsdagmiddag ontspannen langs het veld na haar training. Ze doet dat in het Limburgse Horst, waar ze geboren en getogen is en waar de Nederlandse voetbalsters zich voorbereiden op het oefenduel tegen België, zondag in Kerkrade. Dat duel dient tevens als uitzwaaiwedstrijd richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat op 20 juli begint.

Janssen, die maandag instroomde omdat ze begin juni nog de Champions League-finale speelde met haar club VfL Wolfsburg, hoefde slechts vijf minuten te rijden naar het spelershotel van Oranje. “Vanochtend vroeg mijn vriend nog of ik nerveus was om hier naartoe te komen”, vertelt Janssen. “Neuh, zei ik. Maar stiekem had ik toch wel wat gezonde spanning. Je bent gewoon benieuwd hoe het is, om weer met elkaar op het veld te staan. Dat is altijd even wennen na een vakantie. Maar het ging goed.”

Met een vrijwel complete selectie – alleen Lynn Wilms trainde niet mee – werkte Janssen (28) haar eerste training van deze zomer af bij Oranje. Vlakbij de plek waar ze ooit haar eerste stapjes als voetbalster zette, bij amateurclub Wittenhorst.

Meteen een paar goals

Als klein meisje was het bepaald niet makkelijk om haar voetbaldromen na te jagen. Toen ze hoorde dat een Engelse club een trainingskamp bij Wittenhorst organiseerde, vroeg ze brutaal of ze mee kon doen. Dat was niet mogelijk, maar wel bij de tegenstander in het al geplande oefenduel, het hoogste meisjesteam van het Duitse Essen. “Ik maakte meteen een paar goals en mocht toen op stage komen bij het eerste damesteam van Essen”, herinnert ze. “Vervolgens kreeg ik een contract aangeboden en zo is mijn reis in het professionele voetbal begonnen.”

Janssen is daardoor nooit actief geweest in de eredivisie. “PSV én Essen waren heel concreet”, kijkt ze terug. “Ik weet nog dat ik toen voor mezelf een blaadje heb gemaakt, waarop ik alle plussen en minnen heb gezet. Ik koos niet voor de makkelijkste weg, maar dacht: ik wil groeien, vechten voor mijn plek. De Duitse Bundesliga was echt booming toen.”

Weg van de meeste weerstand

Dat de centrale verdedigster de weg van de meeste weerstand liet prevaleren, zegt wel iets over haar karakter, beaamt Janssen. Ze vertrok al op haar achttiende naar Essen. “In Duitsland ben je in het buitenland, waar je een andere taal moet leren en een nieuwe cultuur leert ontdekken. Wat gaat het je opleveren? Wat heeft het je te bieden?” Vervolgens, lachend: “Ik ben waarschijnlijk iemand die nooit meer te laat zal komen, omdat Duitsers altijd te vroeg zijn. Dat zijn dingen die je meeneemt. Net als hard werken. Dat past ook wel bij mij.”

Janssen heeft geleerd te vertrouwen op haar intuïtie. “Ik heb altijd mijn gevoel gevolgd en ben erg blij met het pad dat ik tot nu toe bewandeld heb”, stelt ze. “Toen ik van Essen naar Arsenal ging was het ook een risico, want ging ik daar wel spelen? Maar ik wilde gewoon een uitdaging hebben en er alles voor moeten doen om te spelen, mezelf te ontwikkelen en stappen te maken. Dat is gelukt.”

Snel afsluiten

Sinds 2019 speelt Janssen weer in Duitsland, bij Wolfsburg. Begin juni was ze dicht bij haar felbegeerde doel: de Champions League winnen. Al ging de finale verloren tegen FC Barcelona. “Ik probeerde het snel af te sluiten”, kijkt Janssen terug. “Want je weet: na deze vakantie is het ook weer gewoon: dóór, en gaat alles weer door in de sneltreinvaart waarin we tegenwoordig leven.”

