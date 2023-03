Dominantie Verstappen duurt ook in 2023 voort

Het heeft er in het nieuwe seizoen van de Formule 1 alle schijn van dat de grootste tegenstander van Max Verstappen de verveling gaat zijn. Het aanblik van het lege asfalt voor zich en het gebrek aan concurrenten geven de gedachten van de tweevoudig wereldkampioen alle ruimte om af te dwalen.

Tijdens de seizoensopener in Bahrein, op het circuit van Sakhir, was met moeite van een wedstrijd te spreken. Verstappen reed in de monarchie in de Perzische Golf vanaf de start naar een koninklijke voorsprong. Zelfs de tv-regie leek zich bewust van het monotone verloop van de grand prix en bracht de Nederlander ronden lang niet in beeld.

Verwennerij voor de liefhebber

De heersende gedachte in de ronkende voorbeschouwingen was dat na het afgelopen dominante jaar van Verstappen het veld dichter in elkaar was geschoven. De Formule 1 zou pure verwennerij voor de liefhebber worden. Het minimale tijdverschil in trainingen en kwalificatie benadrukten die zienswijze.

De veranderingen aan de auto’s van de afgelopen maanden ten spijt, veel bleef in de Formule 1 bij hetzelfde. Verstappen verlengde zijn alleenheerschappij en de concurrenten reden gemankeerd in de rondte.

De auto’s van Mercedes beschikten nog steeds niet over de benodigde snelheid; Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijfde plaats. Charles Leclerc kondigde op twee derde van de race zijn eigen einde aan met “Nee, nee, nee, ik heb geen power”, om vervolgens zijn Ferrari naast het circuit te parkeren. De worsteling met de betrouwbaarheid van de wagen duurde bij de Italianen voort.

Nyck de Vries, dit seizoen de tweede Nederlander in de grootste raceklasse ter wereld, zag Verstappen alleen op het moment dat hij gedubbeld werd. Vanaf de één-na-laatste startplek op de grid bleef de coureur van AlphaTauri ver verwijderd van de punten.

Banden sparen

Tekenend voor de overmacht van Red Bull was de zesde ronde. Terwijl de voorsprong al serieuze vormen aannam, zei Verstappen dat de auto niet tot zijn volle tevredenheid functioneerde. Toch kon hij zich al inhouden en zijn banden sparen.

Na de ereronde kwam de Nederlander, die zijn 36ste race-overwinning pakte, daarop terug. “Ik had meteen een groot gat, dus hoefde daarna ook niet meer te pushen. Mijn engineer werd steeds boos als ik eventjes wilde aanzetten, dat zegt wel genoeg. Daarna kon ik vooral naar de banden kijken.”

Zijn grootste dank ging uit naar het team van Red Bull. “Ze hebben er alles aan gedaan om ons een snelle raceauto te geven. Er waren wel wat kleine problemen, maar die kunnen we makkelijk verhelpen.”

Mede door het vroegtijdig bezwijken van de auto van Leclerc eindigde Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, onbedreigd als tweede. De opvallendste podiumverschijning was Fernando Alonso, de 41-jarige coureur die afgelopen winter overstapte naar Aston Martin. De Spaanse wereldkampioen van 2005 en 2006 glunderde. “Deze auto was een genot om in te rijden.”

Aan Ferrari en Mercedes de komende tijd om de eentonigheid te doorbreken. Over twee weken volgt het tweede meetmoment in Saudi-Arabië.

Lees ook:

Ik ben dit jaar nóg meer voor Lewis Hamilton

Lewis Hamiltonwerd door Verstappen-fans vaak uitgekotst, maar hij realiseert zich welk platform een wereldkampioen heeft, schrijft chef sport John Graat in zijn column.