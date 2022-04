Formule 1

Dominante Max Verstappen wint opnieuw Grote Prijs van Emilia-Romagna in Formule 1

Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Beeld Remko de Waal, ANP

Max Verstappen heeft evenals vorig jaar de Grote Prijs van Emilia-Romagna op zijn naam geschreven. De wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Imola dominant; hij leidde van start tot finish in zijn Red Bull.