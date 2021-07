Doemscenario tekent zich af voor Nederlandse hockeymannen

Langzaam maar zeker groeit de onzekerheid. De Nederlandse mannenhockeyploeg heeft op het olympisch toernooi nog geen wedstrijd laten zien dat het de vorm heeft om in Tokio mee te doen om de hoofdprijs. De ploeg van de Argentijnse bondscoach Max Caldas kreeg vrijdagmiddag opnieuw een bevestiging dat het zoekende is, of dat het kwaliteit ontbeert. Duitsland walste in de laatste groepswedstrijd over het zwakke Oranje heen: 3-1.

Daarmee kwam er een einde aan de eerste fase van de olympische campagne, een fase waarin Nederland langzaam in het toernooi had willen groeien. Caldas hield zijn gehoor vrijdag na afloop van het duel nog voor dat zijn ploeg iedere dag een beetje beter wordt. Maar zijn spelers gaven een ander signaal af. Thierry Brinkman oogde na afloop moedeloos. “Het draait niet, het loopt niet. Waar het aan ligt? Ik heb geen idee, echt niet. Als we het zouden weten, konden we er wat aan doen.”

Oranje zit in de ratsmodee

De blik in de ogen van de international sprak voor zich. Oranje zit in de ratsmodee na een stroeve start, waarin het maar twee van de vijf poulewedstrijden won. In geen enkele wedstrijd was de regerend Europees kampioen in staat te domineren. Het meest schrijnend was de wedstrijd tegen laagvlieger Zuid-Afrika, die weliswaar met 5-3 werd gewonnen, maar waarin Oranje na 18 minuten met 3-0 achter stond. Nederland won ook van Canada, maar verloor van België en Duitsland. Tegen Groot-Brittannië bleef het elftal steken op 2-2.

Glenn Schuurman (rechts) in duel met de Duitser Timur Oruz. Beeld Reuters

Brinkman sprak van een sneeuwbaleffect. “Als het niet loopt dan worden dingen die niet goed gaan uitvergroot. Ik moet echt goed nadenken wat mijn betoog nu gaat zijn. Ik wil niet uit emotie allerlei dingen gaan roepen. Maar het is duidelijk dat het anders moet.”

Nederland won nog maar anderhalve maand geleden het EK in Amstelveen en vertrok vol vertrouwen naar Japan. De Europese titel verdoezelde dat het elftal van Caldas leiderschap ontbeert. Ook tegen Duitsland stond geen speler op om het team bij de hand te nemen. In het eerste kwart werd de ploeg zelfs overlopen door de Duitsers, en had de score hoger kunnen uitvallen. Pas tegen het slot van de wedstrijd, bij een 3-0 achterstand, ontwikkelde Nederland wat druk. Het leverde één doelpunt op, van Jeroen Hertzberger.

Australië verkeert in blakende vorm

De nederlaag betekent dat Nederland meteen al in de kwartfinale op het beste land van de andere kant van het schema stuit: Australië. Dat heeft in Tokio laten zien in blakende vorm te verkeren. Nederland had de route via Australië willen vermijden, maar werd daarbij niet geholpen door België. De Belgen speelden vrijdagmiddag gelijk tegen Groot-Brittannië (2-2). In de slotfase liet het land de teugels vieren, zodat Nederland als vierde in de poule eindigde. En het zondag (02.30 uur Nederlandse tijd) dus tegen Australië moet opnemen.

The Kookaburras, waar Oranje het altijd lastig tegen heeft, wonnen vier van de vijf groepswedstrijden en speelden tegen Spanje gelijk. Caldas wilde niets van een doemscenario weten. Hij gelooft dat zijn team ondanks de slechte reeks in Tokio een goede kans maakt tegen Australië. “Het toernooi begint opnieuw. We moeten zorgen dat we feller worden en meedogenlozer.”

