Doelpuntenfeestje kan scepsis niet verjagen bij Oranje

In een klein Brits ministaatje aan de Middellandse Zee had het Nederlandse elftal een monsterscore willen boeken. Het doelsaldo kan immers nog belangrijk worden, straks bij de eindafrekening voor de WK-kwalificatie. Het had daar in Gibraltar ook zo’n avond moeten worden die de burger weer moed over het zorgwekkende Oranje zou geven, vooral met het oog op het naderende EK.

Deed het dat? Amper. Het was aanvankelijk bepaald geen prijsschieten in het Victoriastadion. Het tot voor kort nog hooggeachte Nederlands elftal, dat in 2019 mede door overwinningen op Duitsland en Frankrijk nog de finale van de Nations League haalde, worstelde een helft lang met de nummer 195 van de wereldranglijst.

Natuurlijk, het zijn ondankbare potjes tegen zulke voetbaldwergen. Maar wat het elftal van Frank de Boer in de eerste helft liet zien, was vrij alarmerend. In een veel te laag tempo breide Oranje maar wat voort, zonder veel bezieling, zonder gevaar over de vleugels en zonder individuele klasse. Uit een van de spaarzame kansjes wist Steven Berghuis net te voorkomen dat het team de rust inging met een beschamende 0-0.

Blessure Blind

Zorgwekkender voor de langere termijn was de aftocht van Daley Blind kort na rust. De Ajacied kwam ongelukkig op zijn enkel terecht. Onduidelijk is nog hoe ernstig de blessure is. Zonder Blind wist Nederland plotseling heel vlot het net te vinden. Door doelpunten van Luuk de Jong , Depay (2x), Wijnaldum en de invallers Malen en Van de Beek kreeg de uitslag uiteindelijk een zeer acceptabel aanzien (0-7).

Het beste nieuws van de avond kwam misschien wel uit Turkije, waar de voorlopig voornaamste concurrent in kwalificatiepoule G met 3-3 gelijkspeelde tegen Letland. Daarmee zijn de kansen op een ticket voor Qatar van Oranje wat ten goede gekeerd. In Turkije verloor het elftal van Frank de Boer vorige week met 4-2 en dat maakte weer een ouderwets ­kregelige sfeer rond Oranje los.

Meteen bleek weer hoe broos het vertrouwen in Frank de Boer als bondscoach nog altijd is. Al vanaf zijn aanstelling kon hij niet op een riant krediet rekenen. Moeizaam verliepen zijn eerste interlands in het najaar.

Alleen de uitduels tegen Italië (1-1) en Polen (1-2) leverden ruime voldoendes op.

Kritiek op De Boer

De afgelopen week kreeg De Boer veel kritiek. Op zijn tactiek, zijn opstelling, zijn selectiebeleid. De vraag kwam zelfs op tafel of dit wel de man is die Nederland naar het EK moet leiden. Heeft hij wel de verbale vaardigheden en het charisma om bij deze spelersgroep de juiste snaar te raken? Is hij wel in staat de schwung van het tijdperk-Koeman terug te brengen? In de vergelijkingen met zijn voorganger legt De Boer het steeds af, omdat Ronald Koeman nu eenmaal meer ­autoriteit uitstraalt en meer gezag ­inboezemt bij spelers en media.

Winnen met ruime cijfers van ­Gibraltar verandert waarschijnlijk weinig aan het klimaat van scepsis waarin Oranje nu moet gaan toewerken naar het EK. Na twee oefenduels kort voor het toernooi is op 13 juni het groepsduel tegen Oekraïne de eerste echte test op het EK, meteen een pittige. Het is twijfelachtig of Virgil van Dijk er dan weer bij is. Volgens zijn trainer Jürgen Klopp is die kans klein. Van Dijk lijkt de enige speler die in woord en daad echt leiderschap heeft. Waarschijnlijk zal hij wel weer helemaal hersteld zijn van zijn zware kruisbandblessure als Oranje op 1 september de WK-kwalificatie voor Qatar vervolgt met een uitwedstrijd tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Zes dagen later staat het thuisduel met Turkije op het programma.

De Boer wacht de komende maanden eerst veel huiswerk. Hij zal een speelwijze moeten vinden die aansluit bij de capaciteiten van deze ­selectie. De gretigheid waarmee tegen Letland werd gespeeld, moet hij als een steun in zijn rug van de spelers hebben ervaren. De 0-7 in Gibraltar komt ook als geroepen voor een coach die zelf de indruk maakt dat alle ­kritiek als water langs hem afglijdt. De Boer blijft rustig, vriendelijk en beschaafd. Ook dat is wat waard, in de eervolste rotbaan van het land.

