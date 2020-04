Doelman Eddy Pieters Graafland (1934-2020): Amsterdams icoon in Rotterdam

‘Eddy PG’, zoals hij werd genoemd, vaak spelend in een grijze trui, werd in zijn voetballeven als Amsterdammer een icoon in Rotterdam. Pieters Graafland begon zijn carrière in 1951 nog bij Ajax, waar hij als zeventienjarige debuteerde en een jaar later een basisplaats kreeg. Hij maakte in 1958 de overstap naar Feyenoord voor liefst 134.000 gulden, waar sindsdien ‘alles in een stroomversnelling ging’, zoals hij tegen de NOS ooit zei. Hij haalde het Nederlands elftal (47 interlands), won vier landstitels en twee keer de beker.

Zijn absolute hoogtepunt vond plaats op 6 mei 1970. Aanvankelijk was Pieters Graafland, toen 36 jaar, reserve, maar trainer Ernst Happel stelde hem toch op tijdens de finale van de Europacup I tegen Celtic. Pieters Graafland moest dat eerst thuis met zijn vrouw bespreken. Hij speelde toch, daar in San Siro in Milaan, en Feyenoord won met 2-1.

Pieters Graafland, bekend om zijn vreesloze stijl van keepen (regelmatig dook hij met het hoofd en schouder vooruit naar de bal) hield van iedere tegenstander bij in welke hoek die de strafschop schoot. Hij was verantwoordelijke voor een sportzaak in Rotterdam-Zuid. Ook daar kwam zijn punctualiteit goed van pas. Nadien hielp hij zijn zoon in een winkel voor relatiegeschenken.

Na zijn carrière maakte hij met voormalig Trouw-journalist Matty Verkamman een documentaireserie met unieke beelden. Pieters Graafland was een begenadigd amateurfilmer en had tijdens zijn carrière zijn camera bijna altijd mee, ‘omdat ik niet zo van kaarten hield’. Dat resulteerde in uren beeldmateriaal, in kleur, uit het tijdperk 1958-1965.

Ajax in 1958 in kleur in Zuid-Afrika en Mozambique bijvoorbeeld, waar Pieters Graafland de camera overdroeg zodat hij zelf ook op beeld verscheen. Oranje tegen Turkije in 1958 met onder meer Coen Moulijn. Eddy Merckx in een gele trui in 1970 of stiekeme beelden van het vliegveld van Leningrad. Hij kwam zelf in beeld toen hij een andere legendarische doelman, de Rus Lev Yashin, de hand schudde.

Een aantal weken geleden werd hem op een bijeenkomst van Feyenoord nog gevraagd naar zijn carrière. “Ik vond het prachtig om in een elftal een rots in de branding te zijn, mezelf waar te maken.” Hij overleed vlak voor een bijzonder jubileum. Op 6 mei is het vijftig jaar geleden dat Feyenoord de Europacup I won.