Doelman Cillessen kan door corona niet mee naar het EK: ‘Diep triest’

Maarten Stekelenburg of Tim Krul zal het doel van het Nederlandse elftal verdedigen op het aankomende EK. Frank de Boer liet dinsdag in het Portugese Lagos nog in het midden wie van hen hij gaat kiezen.

Jasper Cillessen, keeper van Valencia, kreeg eerder op de dag te horen dat hij niet meegaat naar het EK. De Boer noemde dat besluit ‘diep triest voor Jasper’. De KNVB moest dinsdag de definitieve lijst met 26 namen indienen bij de Uefa. Cillessen testte vorige week positief op corona en zit in quarantaine. Hij is daardoor al niet aanwezig op het trainingskamp in de Algarve.

“Jasper is nog niet beschikbaar en we weten niet hoe lang het nog gaat duren”, zei De Boer. “We spelen een EK, we moeten 100 procent fitte spelers hebben. Hij mist nu al de hele voorbereiding en de eerste wedstrijd zou hij sowieso al niet halen. Voor de rest weten we ook nog niet wat het virus met zijn lichaam doet. Het is een hard gelag voor Jasper. Ik heb met hem te doen.”

Geen zorgen

Zondag maakte De Boer zich nog helemaal geen zorgen, want Cillessen had geen klachten. De Boer had hem dinsdag toch op de definitieve spelerslijst kunnen zetten, zodat hij na een negatieve test alsnog had kunnen aansluiten. Dat hij dit niet heeft gedaan, is opmerkelijk. Onduidelijk is bijvoorbeeld of er een streep door Cillessen is gegaan, omdat hij zich niet aan afspraken heeft gehouden. De Groesbeker bracht op zondag 23 mei een bezoek aan het drukbezochte promotiefeest van zijn oude club NEC.

De Boer houdt nu Marco Bizot bij de selectie. De AZ-keeper was voor de zekerheid al meegegaan naar Portugal. De Boer had ook Justin Bijlow kunnen oproepen. De Feyenoorder blonk maandag uit bij Jong Oranje. “Bizot heeft de ervaring en is er deze voorbereiding vanaf dag één bij. Hij is de derde man, er is geen noodzaak dat te veranderen. Met deze drie hebben we de juiste balans.”

Door verruiming van de Uefa-regels in verband met corona heeft De Boer tijdens het EK de mogelijkheid alsnog Bijlow of eventueel Cillessen op te roepen als een van zijn drie keepers geblesseerd raakt of positief test op Covid-19.

Het virus stak dinsdag de kop op bij Schotland, woensdagavond in Faro tegenstander van Oranje in een oefenwedstrijd. Middenvelder John Fleck testte positief. “We hebben er vertrouwen in dat de Schotse bond hier goed mee omgaat”, zei De Boer. De bondscoach reageerde verheugd op het bericht dat er van het kabinet bij de eerste drie EK-wedstrijden in Amsterdam niet 12.000, maar 16.000 toeschouwers welkom zijn. “Elke persoon meer is fantastisch. Je speelt ook voor de fans. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

