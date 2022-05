Doek valt voor PEC Zwolle na nederlaag bij Sparta

Huilende, moegestreden spelers, een zich misdragende aanhang en personeelsleden die beteuterd voor zich uitkijken.

Het waren de taferelen die hoorden bij de degradatie van PEC Zwolle, die woensdagavond in Rotterdam-West werd bezegeld door Sparta (2-0). De Zwollenaren dalen daarmee af naar de eerste divisie, waar het in 2012 nog uit promoveerde. Sparta houdt daarentegen hoop. De club klom door de zege naar de vijftiende plek en heeft zelfs nog uitzicht op directe handhaving. Als het zondag in de laatste speelronde een punt pakt bij Heracles Almelo, dan verlengen de Spartanen hun verblijf in de eredivisie.

Het zou een puike prestatie zijn van trainer Maurice Steijn, die al voor volgend seizoen was vastgelegd door Sparta maar na het plotse vertrek van Henk Fraser, eind april, werd gevraagd om ook de laatste vier wedstrijden van de huidige jaargang voor zijn rekening te nemen. Na een remise met AZ (1-1) volgde zaterdag winst bij FC Groningen (1-2).

Remonte

Even indrukwekkend was ook de remonte van PEC Zwolle onder trainer Dick Schreuder dit seizoen. Kort voor de winterstop, die de Zwollenaren met slechts zes punten aanvingen, stapte trainer Art Langerer op, waarna Schreuder zijn baan als assistent bij Vitesse opgaf om als hoofdcoach aan te slag te gaan in Overijssel. Met succes. Onder leiding van Schreuder speelde PEC Zwolle fris, aanvallend voetbal. In de tweede seizoenshelft behaalde het liefst 21 punten, waarmee het zelfs even uit de gevarenzone was.

En dat hadden meer punten kunnen zijn. Want op een winderig, regenachtig Kasteel gingen de gedachten ook nog even terug naar afgelopen zaterdag, toen een doelpunt van Zwolle-spits Kastaneer onterecht werd afgekeurd tegen FC Utrecht (1-1). De Var, arbiter Nijhuis, zette per ongeluk de verkeerde lijntjes. Een dure fout.

Schreuder wilde er niet te veel aandacht aan besteden in de aanloop naar het cruciale duel in de 33ste speelronde. Ook hij hield al rekening met een degradatie dit seizoen. “Stel je voor: we redden het niet”, zei Schreuder onlangs na de nederlaag bij Ajax (3-0). “Dan kan ik zeggen dat we er met de staf en de spelers alles aan gedaan hebben. Ik vind dat we niets hebben laten liggen.”

Hoogmoed voor de val?

Bij PEC Zwolle, werkend met de twaalfde begroting (12,7 miljoen euro), ging het vooral mis voor de komst van Schreuder. Hoogmoed komt voor de val? Ook dat. In 2018 presenteerde toenmalig voorzitter Adriaan Visser nog het meerjarenplan Wat goed is, moet beter bij PEC Zwolle. Doel daarvan was tweeledig: twintig miljoen euro ophalen bij investeerders én structureel meespelen tussen plek vier en acht. Het paste bij de ambitie van de Blauwvingers, die in 2014 nog de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal wonnen.

Ook de 36-jarige aanvoerder Van Polen zag het onheil naderen dit seizoen, ondanks de opzienbarende inhaalrace. “Vanaf 2018 hebben we best lang een vaste kern gehad”, stelde hij. “Maar langzaam viel dat uit elkaar en niet alle aankopen zijn daarna altijd even succesvol geweest.” Een understatement. Zo was ook te zien bij Sparta.

Lastige opgave

PEC Zwolle, dat in de historie slechts een keer won bij Sparta (in 2017), stond al vroeg voor een lastige opgave op Het Kasteel. Sparta-aanvoerder Auassar promoveerde een vrije trap van Namli al na drie minuten tot openingstreffer. De bezoekers trokken vervolgens moedig ten aanval, maar achterin lag het even vaak open. Halverwege de eerste helft bediende Namli de vrijstaande Van Crooij: 2-0.

“Alles of niets”, scandeerde de Zwolse aanhang, waarbij er uit frustratie nog het nodige werd vernield. Ze zagen vervolgens opstootjes, gele kaarten, vechtvoetbal, een paar grote kansen, maar de degradatie kon niet worden afgewend, omdat Sparta stug verdedigde en PEC Zwolle het vizier niet op scherp had. De Zwolse aanhang probeerde zich na afloop te troosten met een spandoek met de opdruk: ‘Geen wegen die ons scheiden’.