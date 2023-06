Dodelijk ongeval van Gino Mäder doet discussie over veiligheid weer oplaaien

De Ronde van Zwitserland eindigde afgelopen weekend na de dood van Gino Mäder (26) in diepe rouw. Zwarte banden om de bovenarmen, een minuut stilte, huilende renners en treurende ploegleiders. Op wens van de familie van Mäder, die donderdag tijdens een snelle afdaling in een ravijn viel, werd de rittenkoers uitgereden, maar niet iedereen kon dat opbrengen.

Zijn ploeggenoten van Bahrain Victorious gingen niet meer van start, net als de formaties van Intermarché-Circus-Wanty en Tudor Pro Cycling. Ook anderen, zoals de Zwitser Stefan Küng, startten uit respect voor de jong overleden renner niet meer. Ze konden niet verder. Ze wilden niet verder.

Ondertussen vroeg iedereen zich af of fatale ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Volgens voormalig prof Michael Rasmussen niet. “Het is gewoon de vervloekte aard van het wielrennen. Er hangt een enorm risico aan afdalingen”, zegt de voormalig renner van Rabobank in de Deense krant Ekstra Bladet.

Nadat de rit van vrijdag was geneutraliseerd werd een dag later alleen de laatste 25 kilometer gekoerst. Remco Evenepoel kwam als eerste over de finish, maar voelde zich geen winnaar. Hetzelfde gold voor eindwinnaar Mattias Skjelmose. Hun gedachten waren bij de talentvolle klimmer die de laatste jaren de weg naar boven had gevonden. 2021 was het succesvolste jaar van Mäder. Hij won een rit in de Giro en eindigde als vijfde in de Vuelta.

Namen de renners niet te veel risico?

De Belgische wereldkampioen Evenepoel toonde zich naast de fiets kritisch. Op de organisatie, want waarom lag de aankomst donderdag na de gevaarlijke afdaling van de Albulapass? En op de renners, want namen ze met elkaar niet te veel risico?

Het wielrennen toonde zich eens te meer reactief. Een nieuwe discussie over de veiligheid laaide op. Na de dood van Andrei Kivilev, die in 2003 op zijn hoofd viel in Parijs-Nice, kwam de helmplicht in het peloton. Na het bijna fatale ongeval van Fabio Jakobsen in 2020 verdween de levensgevaarlijke sprint in de Ronde van Polen en na de dodelijke crash van Mäder rijst de vraag of een aankomst na een afdaling nog verantwoord is.

Rasmussen denkt dat een verbod zinloos is. “Je zou Milaan-San Remo niet meer kunnen rijden. Of de Touretappe van dit jaar naar Morzine of die naar Courchevel.”

De Deen doelt onder andere op de veertiende rit in de komende Tour de France, die over een kleine twee weken begint in Spaans Baskenland. De finish ligt in Morzine na een snelle afdaling vanaf Col de Joux Plane. In 2016 ging Wilco Kelderman, die in Zwitserland als vierde eindigde, daar naar onderuit.

Ongerimpeld asfalt

Over de oorzaak van het ongeluk in de Zwitserse Alpen is nog niets bekend. Mäder reed niet voor de ritwinst, de latere ritwinnaar Juan Ayuso (Team UAE) was al ver vooruit, en verdedigde geen positie in het algemeen klassement.

De afdaling van de Albulapass wordt over het algemeen als niet gevaarlijk gezien. Het asfalt is ongerimpeld, de weg breed en het zicht open. Renners tikken er met gemak de honderd kilometer per uur aan.

Jonathan Vaughters kwam met deze wetenschap in zijn achterhoofd met een suggestie. Daarbij liet de ploegbaas van EF Education-Easypost zich inspireren door het alpineskiën: “Ik vraag me af of het mogelijk is om netten te plaatsen op punten met extreme drop-offs. De meeste valpartijen kunnen we niet voorkomen, maar misschien wel de zwaarste valpartijen.”

Het Algemeen Dagblad meldde dat nog voor de start van de Tour een nieuw initiatief van wereldwielerbond UCI, organisatoren en verschillende ploegen het levenslicht ziet. De samenwerking zal een doel dienen: de sport veiliger maken. Het moet nog blijken hoe groot de invloed wordt.

Verschillende oud-renners denken dat ondanks alle ideeën en initiatieven alleen een mentaliteitsverandering van de coureur iets teweeg gaat brengen. In het peloton wordt voor elke seconde tijdwinst enorme risico’s genomen. Rasmussen verwacht dat die instelling nooit gaat veranderen. “Het zit gewoon zo diep in de renners. Dat is wat je doet. Het draait allemaal om eerste te zijn.”

