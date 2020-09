Djokovic wil leren van zijn fouten, maar doet dat voorlopig niet

Hij heeft één grand slam en 26 wedstrijden gespeeld dit jaar, allemaal gewonnen. Op de baan was Djokovic in dit coronajaar tot nog toe foutloos. Hoe anders is dat naast het (officiële) tennisveld.

De onrust begon eind juni bij ‘zijn’ eigen Adria Tour: een tennistoernooi in de Servische hoofdstad Belgrado en de Kroatische stad Zadar, met overdag publiek op de tribunes en ’s avonds uitbundige feestjes tot laat. Veel coronabesmettingen waren het gevolg. Ook de zeventienvoudige grandslamwinnaar zelf, medeorganisator van het toernooi, kreeg het virus. Hoewel de regels in Sevië publiek op dat moment toestonden, werd er vanuit de tenniswereld vol afkeuring gereageerd. Djokovic bleek zich achteraf van geen kwaad bewust: “Het is een heksenjacht. Er wordt een zondebok gezocht en iemand moet vallen, zo lijkt het wel. En het liefst een grote naam.”

Novak Djokovic gooit met zijn racket tijdens een wedstrijd tegen Dominic Thiem, 7 juni 2017 in Parijs. Beeld EPA

Niet heel geliefd

Uitgerekend Djokovic besluit vervolgens om wel naar de US Open af te reizen, in tegenstelling tot Rafael Nadal. De Spanjaard wil geen gezondheidsrisico’s nemen. Omdat ook Roger Federer ontbreekt, ligt er in New York een gouden kans voor de torenhoge favoriet Djokovic. De 33-jarige Serviër, niet heel geliefd bij zijn collega’s, laat voor het begin van het toernooi weten dat hij een eigen spelersvakbond wil oprichten, die “beter in staat is om de belangen van de tennissers te verdedigen.” Nadal, Federer en Murray reageren kritisch.

Tot consequenties op de baan leek de onrust niet te leiden voor de temperamentvolle Djokovic. Tot zondagavond. In de eerste set van de vierde ronde leidt zijn Spaanse tegenstander Pablo Carreño Busta met 6-5, op het moment dat Djokovic uit frustratie een bal naar achteren slaat. De bal landt op de keel van een lijnrechter en de vrouw gaat met een kreet tegen de grond. Djokovic snelt toe om te kijken hoe het gaat.

Diskwalificatie kan hij echter – ook niet na een zeven minuten lange discussie met de umpire – niet meer afwenden. Djokovic betuigt, na snel de arena te hebben verlaten, spijt op Instagram: “Ik moet naar mezelf kijken, aan mijn teleurstelling werken en dit alles omzetten in een les voor mijn groei en evolutie als speler en mens. Ik bied aan het toernooi en iedereen die ermee te maken heeft mijn excuses aan voor mijn gedrag.”

25 juni 2011, Wimbledon. Novak Djokovic slaat zijn racket tegen de grond tijdens een partij in de derde ronde tegen Marcos Baghdatis. Beeld EPA

Nieuwe grandslamkampioen

Dat Djokovic nu zijn koffers mag pakken, betekent automatisch dat de hegemonie van ‘Big Three’ eindelijk wordt doorbroken. Komende zondag wordt in New York hoe dan ook een nieuwe grandslamkampioen gehuldigd. “Dit is natuurlijk niet de manier waarop we een nieuwe kampioen willen krijgen”, zei Denis Shapovalov daarover, de 21-jarige Canadees die zondagavond de kwartfinales haalde. “Maar het werd wel heel saai dat deze drie jongens ieder grandslamtoernooi wonnen. Voor de sport is het geweldig dat we een nieuwe winnaar krijgen.”

Djokovic heeft ondertussen stof tot nadenken. Het voorval in New York is bepaald niet het eerste wangedrag van het enfant terrible op de baan. De vraag is of de nummer één van de wereld leert van deze nieuwe fout. Kans op eerherstel volgt snel op Roland Garros, dan wel met de aanwezigheid van eeuwig concurrent Nadal (negentien Grand Slams).

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@djokernole) op 6 Sep 2020 om 15:58 PDT

Lees ook:

Verbazing over Djokovic die speelde, omhelsde en feestvierde. ‘Hij weet dat hij een voorbeeld is’

Op de door hemzelf georganiseerde Adria Tour raakte Novak Djokovic besmet met het coronavirus. Hij omhelsde vele spelers, nam selfies met toeschouwers en vierde feest in een club. Dinsdag maakte hij bekend dat hij het coronavirus heeft.