Djokovic blijft de onbetwiste koning van Melbourne Park

In deze toch verwarrende en beperkende coronatijd is op de Australian Open alles bij het oude gebleven. Ondanks een gebrekkige voorbereiding en een buikspierblessure won Novak Djokovic ook zijn negende finale op Melbourne Park. En hij was zeker van plan de komende jaren zijn winnende reeks Down Under uit te breiden. “Hoe vaker ik hier win, hoe beter ik word.”

De serieuze aanval op zijn superioriteit in Melbourne bleef uit. Daniil Medvedev, de man in vorm, was in de eindstrijd geen schim van de speler die zich op indrukkende wijze als uitdager van Djokovic had gepresenteerd. De net 25-jarige Rus werd in de half gevulde Rod Laver Arena op alle fronten afgetroefd door zijn bijna negen jaar oudere opponent. Voor de finale had Djokovic al gezegd dat hij niet zomaar opzij zou stappen voor Medvedev, een van de exponenten van de nieuwe generatie.

“Dat was een gevaarlijke voorspelling”, zei Djokovic na de eenzijdige finale (7-5, 6-2, 6-3). Maar hij hield woord en met zijn achttiende grandslamtriomf verkleinde hij het gat met Rafael Nadal en Roger Federer, die allebei op twintig staan. Vooralsnog blijven de Majors het domein van de Grote Drie, al staat Federer reeds geruime tijd droog. Sinds 2017 werd hun hegemonie slechts een keer doorbroken. Dominic Thiem won vorig jaar de US Open, waar Nadal en Federer ontbraken en Djokovic werd gediskwalificeerd nadat hij een lijnrechter had geraakt.

Wachten tot Roland Garros

De Next Gen-spelers zullen moeten wachten tot Roland Garros, maar daar wacht hen dan weer Nadal, de dertienvoudig winnaar op het Parijse gravel. Wat Court Philippe Chartrier is voor Nadal, is de Rod Laver Arena voor Djokovic. Al was de naamgever van het stadion dit jaar een opvallende afwezige. De 82-jarige Australische ex-tenniskampioen durfde vanwege corona de reis vanuit zijn Amerikaanse woonplaats Carlsbad naar Melbourne niet te maken.

In de aanloop naar zijn favoriete grandslamtoernooi haalde Djokovic de woede van de Australische bevolking op zijn hals door te vragen om een minder strenge quarantaine voor de tennissers in Melbourne. De aan huis gekluisterde Australiërs waren kennelijk niet vergeten dat Djokovic tijdens zijn Adria Tour van vorig jaar op de Balkan de coronaregels aan zijn laars lapte. Hij haastte zich om zijn woorden terug te nemen.

Ook fysiek kreeg Djokovic met tegenwerking te maken. In de derde ronde liep hij een buikspierblessure op, die hem ervan weerhield om op zijn vrije dagen te trainen. Hij vertelde nooit eerder zo’n pijn te hebben gehad tijdens een grandslamtoernooi, ook niet bij de vijf keer dat hij tijdens een van de Majors moest opgeven. Pas in de halve finale van donderdag tegen Medvedevs landgenoot Aslan Karatsev speelde Djokovic pijnvrij. In zijn dankwoord betrok hij zondag zijn coach Goran Ivanisevic, maar vooral zijn fysiotherapeut Ulises Badio.

Veel fysiek ongemak

De blessure bij Djokovic stond niet op zichzelf. Na de verplichte quarantaine en de geringe mogelijkheden om te trainen liepen veel spelers lichamelijk ongemak op. Djokovic zei te vrezen voor meer fysieke en mentale problemen, zeker nu het tenniscircuit zich verplaatst naar Europa en de VS, waar nog veel beperkingen gelden. Als voorzitter van de door hem vorig jaar opgerichte Professional Tennis Players Association opperde hij het idee om meedere toernooien gezamelijk in een bubbel te organiseren.

Voor Medvedev, een van de toptienspelers die in de eerste week van maart meedoen aan het ABN Amrotoernooi in Rotterdam, restte de bemoedigende woorden van Djokovic dat de tijd van de Rus zeker nog gaat komen. “Maar als het aan mij ligt duurt dat nog wel even”, grapte Djokovic die maandag in totaal 311 weken nummer een van de wereld is. Een week langer dan het oude record van Federer.

