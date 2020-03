Dit zijn de drie scenario's voor vervolg voetbalcompetities

Ondanks de aangescherpte maatregelen van het kabinet is het formeel nog niet helemaal uitgesloten dat er na 6 april toch weer op professioneel en amateurniveau kan worden gesport in Nederland. Die kans is echter zeer gering. En als dat al mag voor 1 juni, dan zijn in het betaald voetbal zeker tot 1 juni supporters niet welkom in de stadions.

Dat maakte een woordvoerder van het ministerie van VWS gisteravond desgevraagd duidelijk. Over het lot van de sport en competities ontstond gisteren verwarring. Het kabinet verbood maandag grootschalige evenementen tot 1 juni. Sporten in de openbare ruimte is nu alleen toegestaan met maximaal drie mensen, die zeker 1,5 afstand van elkaar nemen.

Op de site rijksoverheid.nl stond tot gisteravond dat alle sportwedstrijden tot 1 juni zijn afgelast en dat ook trainingen bij verenigingen niet door mogen gaan. “Helaas is dit geen juiste informatie. Die moeten we nog corrigeren”, aldus een woordvoerder.

Theorie

Sportcompetities zijn voor na 6 april formeel dus nog niet verboden. In theorie bestaat de kans dat de eredivisie, eerste divisie en het amateurvoetbal dit seizoen toch nog kunnen worden voltooid, eventueel zonder publiek. De KNVB vernam dit gisteren van VWS en houdt kleine hoop dat de competities toch uitgespeeld kunnen worden. De voetbalbond werkt aan drie scenario’s: de competitie wordt uitgespeeld voor 30 juni (tot 1 juni zonder publiek), de competitie wordt uitgespeeld tot na 30 juni en de competitie wordt niet meer uitgespeeld.

In dat laatste geval doemen er veel juridische vragen op: wordt het seizoen dan als niet gespeeld beschouwd, of wordt de huidige stand de eindstand? Komen er misschien toch nog play-offs, voor de landstitel, Europees voetbal, degradatie of promotie?

Officieel moeten competities van de Uefa voor 1 juli afgewerkt zijn, maar de KNVB gaat ervan uit dat de Europese bond werkt aan een versoepeling van die regel. Complicerende factor voor veel clubs is wel dat veel contracten met spelers op 30 juni aflopen.

Zwembond KNZB liet al weten alle competities voor zwemmen, waterpolo en schoonspringen als beëindigd te beschouwen. Ook basketbalbond NBB zal dit seizoen geen kampioenen meer aanwijzen omdat dit ‘niet passend’ zou zijn ‘gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert’.

