Dit weekend rijdt de Tourbaas elektrisch

De rode auto voor in de Tourkaravaan is dit weekend groen. Althans, van de binnenkant. Tourbaas Christian Prudhomme rijdt dit weekend rond in een elektrische auto. Dat gebeurde slechts één keer eerder in de geschiedenis van de Tour: in etappe vijf, op 2 september.

Waarom alleen in het laatste weekend van de Tour? Skoda, de leverancier van de wagens in de Tour en al jaren sponsor, antwoordt alleen per mail op vragen over de auto. De data zijn vooral gekozen omdat het veelbekeken wedstrijddagen zijn, aldus Simona Havlikova. “En in de vijfde etappe was de elektrische auto net een dag eerder gepresenteerd.”

De actieradius van een elektrische auto is nog niet groot genoeg om elke rit zonder problemen te kunnen uitrijden. Daarom ook dat juist de laatste twee dagen de auto van Prudhomme elektrisch is. De tijdrit is ‘slechts’ 36 kilometer, waardoor er weinig gevaar is dat de accu leeg raakt. Dat geldt eveneens voor de etappe op de Champs Élysées, die 122 kilometer lang is.

Gebrek aan oplaadpunten

Het is niet de eerste keer dat de organisatie van de Tour, de Aso, experimenteert met elektrische auto’s. De eerste poging was vorig jaar in de Arctic race of Norway, toen de volgauto’s van de organisatie eveneens elektrisch waren. Vanwege het gebrek aan oplaadpunten was er toen een mobiel oplaadpunt gemaakt op een aanhangwagen.

Met zijn belofte om in een elektrische auto te rijden pareerde Prudhomme de kritiek van de burgemeester van Lyon, Grégory Doucet, die de Tour een ‘macho-evenement’ vond (voor mannen) en ook vooral vervuilend. De Tour kwam zaterdag aan in Lyon, maar Doucet was nog niet in functie toen dat werd besloten.

Volgens Prudhomme is zijn nieuwe auto een volgende stap in het milieubewuster maken van de Tour de France, dat een van de meest vervuilende evenementen ter wereld is. Onderzoek uit 2013 wees uit dat de Tour 22.500 ton CO2 uitstoot, nog zonder fans meegerekend. Een huishouden stoot acht ton uit, per jaar. De Tourbaas blijft maar spreken over bewustwording, en niets is daar volgens hem beter voor dan zijn eigen auto, van waaruit hij de Tour dagelijks op gang wuift.

Een vloot van tweeduizend auto's

Alle dertig rode auto’s in de Tourkaravaan zijn inmiddels wel hybrides, al is niet duidelijk hoeveel uitstoot dat heeft gescheeld. Dat zijn de auto’s met de hoogste nummers (iedere auto krijgt een volgnummer) waarin de organisatie en de vip-gasten rondrijden.

Dertig auto’s die enigszins milieubewust zijn, maakt een minimaal verschil op een totaal van bijna tweeduizend. Het feit dat Prudhomme elektrisch rijdt, is dan vooral symboliek. Skoda heeft wel een contract ondertekend met de Tour om het evenement de komende jaren ‘groen te maken’. Over twee jaar moeten alle auto’s van de organisatie en in de reclamekaravaan hybride zijn, is het streven van de Aso. Een tijdpad voor een volledig elektrische volgkaravaan is er nog niet. Over elektrische vrachtwagens is nog niets bekend.

